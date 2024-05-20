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對決劇王「慶餘年2」 楊冪想靠「狐妖小紅娘」翻身？ 網友卻說…

娛樂新聞組／即時報導
楊冪在新劇中扮演狐族大當家。(取材自微博)
楊冪在新劇中扮演狐族大當家。(取材自微博)

大陸人氣女星楊冪主演的電視劇「哈爾濱1944」與電影「火鍋」近日接連仆街，讓她口碑大跌。不過，楊冪很快就迎來新劇「狐妖小紅娘月紅篇」，據悉，該劇將直球對決正在熱播的「慶餘年2」，不少粉絲期待楊冪能藉著這部古裝仙俠劇翻身，但也有人完全不看好。

「慶餘年2」挾著前作的人氣，一開播就衝高收視，登上各大實時榜單第一名。而楊冪、龔俊主演的「狐妖小紅娘月紅篇」卻宣布5月23日開播，從最新曝光的海報可見，楊冪和龔俊在粉紅色的背景下，手牽手甜蜜擁抱，讓粉絲大呼「甜蜜CP」。

據悉，「狐妖小紅娘月紅篇」改編自同名人氣動漫，故事圍繞著涂山狐族大當家涂山紅紅（楊冪飾）和人族東方家族遺孤東方月初（龔俊飾）展開，兩人攜手抵抗侵蝕庇護涂山的苦情樹的暗黑力量，心懷大義。該劇由憑藉「蒼蘭訣」成名的王一栩擔任總製片人，可說是近年最大咖雲集的系列作。

「狐妖小紅娘月紅篇」看似來勢洶洶，但還是被網友點出兩大問題。

一是預告曝光楊冪妝容顯老，二是劇情不脫古偶老套劇情，這兩大敗筆，讓網友不太相信這部劇能成為黑馬，直言楊冪根本打不過「慶餘年2」，很可能再次淪為翻車劇。

還有網友指出，龔俊近來也狀況不斷，他自從「山河令」後，可說是每部劇都仆街，包括古裝劇「安樂傳」及職場劇「我要逆風去」，收視數字都很低迷，口碑也不佳，有網友不看好他和楊冪能翻盤。

「慶餘年2」一開播就創下不錯成績。(取材自微博)
「慶餘年2」一開播就創下不錯成績。(取材自微博)

楊冪 庇護 動漫

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