離婚迫在眉睫？珍妮佛洛佩茲與班艾佛列克被抓到假笑
好萊塢Ａ+級巨星夫妻班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲，到底有沒有要離婚？是這個周末最熱烈的話題。
堅稱他們的婚姻已經玩完、且把他們放在封面標題處理的「In Touch」，甚至指珍妮佛洛佩茲已經打算找危機處理公關，幫她順利度過這一段談離婚的過程，免得在公眾眼前形象跌谷底。
倘若他們確定只剩離婚一途，珍妮佛會馬上搶走曾為她與馬克安東尼談離婚的大牌律師，該律師剛好也曾經為班艾佛列克和珍妮佛嘉納處理離婚的事項，和他們兩人都曾經有過業務上的往來，也深為他們信任，要珍妮佛洛佩茲搶先下手，班艾佛列克就不得不另請高明。
可是班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲對於愈來愈多的離婚傳聞，不僅沒有明白的公開回應，反而在這末期間兩度高調重聚，最新被狗仔拍到一起開車離開的畫面中，彼此都露出笑容，只是在肢體語言專家的眼中，這是刻意「演」出來的笑，只不過是為了打槍所謂的「離婚」傳聞，他們並不是真的已經化解了所有婚姻上的問題，發自內心的喜悅。
肢體語言專家分析，班艾佛列克過往碰到狗仔緊迫盯人，時常會露出不耐煩或是「眼神死」的表情，顯得這張照片中他對著鏡頭的笑容格外虛假。
在另一張兩人同行的偷拍照中，他們沒有手牽手，也露出了一些蛛絲馬跡。有趣的是，前兩天被拍到摘了婚戒的班艾佛列克，最新偷拍照中似乎已把婚戒戴了回去，也許他和珍妮佛洛佩茲都不希望這麼快證實他們的婚姻的確出狀況。
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