離婚迫在眉睫？珍妮佛洛佩茲與班艾佛列克被抓到假笑

珍妮佛洛佩茲（左）與班艾佛列克被八卦刊物以封面標題宣稱要分手。圖／摘自In Touch

好萊塢 Ａ+級巨星夫妻班艾佛列克 與珍妮佛洛佩茲 ，到底有沒有要離婚？是這個周末最熱烈的話題。

堅稱他們的婚姻已經玩完、且把他們放在封面標題處理的「In Touch」，甚至指珍妮佛洛佩茲已經打算找危機處理公關，幫她順利度過這一段談離婚的過程，免得在公眾眼前形象跌谷底。

倘若他們確定只剩離婚一途，珍妮佛會馬上搶走曾為她與馬克安東尼談離婚的大牌律師，該律師剛好也曾經為班艾佛列克和珍妮佛嘉納處理離婚的事項，和他們兩人都曾經有過業務上的往來，也深為他們信任，要珍妮佛洛佩茲搶先下手，班艾佛列克就不得不另請高明。

可是班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲對於愈來愈多的離婚傳聞，不僅沒有明白的公開回應，反而在這末期間兩度高調重聚，最新被狗仔拍到一起開車離開的畫面中，彼此都露出笑容，只是在肢體語言專家的眼中，這是刻意「演」出來的笑，只不過是為了打槍所謂的「離婚」傳聞，他們並不是真的已經化解了所有婚姻上的問題，發自內心的喜悅。

肢體語言專家分析，班艾佛列克過往碰到狗仔緊迫盯人，時常會露出不耐煩或是「眼神死」的表情，顯得這張照片中他對著鏡頭的笑容格外虛假。