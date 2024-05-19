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五月天阿信奶奶過世 泛淚：想把更多的愛還給每一位

記者林士傑／即時報導
五月天阿信突然提及沒見到奶奶的遺憾。圖／相信音樂提供
五月天阿信突然提及沒見到奶奶的遺憾。圖／相信音樂提供

五月天昨晚繼續站上中國北京鳥巢，舉辦「回到那一天」25周年巡演，每每唱到「知足」一曲，10萬名觀眾總會自主點亮手機燈，主唱阿信有感而發，提到第一次到北京時相當自由，代表沒人認出他們，「我們在無名高地舉行第一次演出，觀眾有沒有破百不知道，但這世上第一批五迷，給我們很大的鼓勵。」

這次是五月天8度站上鳥巢，阿信說：「這並不是怪獸，瑪莎，石頭，冠佑，阿信有多棒，而是在風風雨雨中，而是你們陪伴五月天，加入五月天永遠不會太遲！」他們對粉絲有著滿滿感謝，阿信表示：「我只知道一件事情，就是你們很支持五月天，對我們充滿了很多的愛，我只想把更多的愛還給在場的每一位，謝謝你們。」

不只歌迷熱情，五月天也以百分之百熱情回應，怪獸說：「鳥巢就是這麼不可思議！看台區的朋友尖叫聲要隔一秒才傳得到，但我相信我們的心沒有秒差。」瑪莎在打招呼時說：「每次聽到大家的聲音，但還是有很多悸動，心裡有滿滿能量和感動，我們會拿出百分之百力氣，畢竟我是團裡面唯一的女琵琶手。」因網友誤認他是女琵琶手，意外掀起熱議，瑪莎拿此自嘲，全場爆笑連連。

「回到那一天」25周年巡演從舞台到曲目緊扣五月天25年來的音樂軌跡，為了如實地呈現最震撼、最細膩的演唱會，所有器材運送貨櫃高達106台40呎的貨櫃車，搭台時間、需要人力是之前巡演的3至5倍之久，鳥巢現場揚聲喇叭更高達342顆，盡力展現五月天音樂的現場張力。

唱完「步步」一曲之後，阿信直言這25年的星路走來並不容易，記得有年在北京上通告的時候，突然接到奶奶過世噩耗，「我們都很想好好的挑戰這個城市，在這個這麼偉大的城市裡，留下這個名字，五月天。我問我的爺爺，我人在北京，我明天就趕快回去好不好？他告訴我，你好好做你的事，有一天要讓你做的事情，讓你的奶奶感受得到、聽得到，看得到，而我想那就是現在。」留有遺憾的他語帶哽咽、眼眶泛淚，真摯告白逼哭全場歌迷。

阿信的奶奶在2004年過世，那時他因為工作在身沒見到奶奶的最後一面，參加完喪禮後隔2天得強忍悲痛出席金曲獎，最後拿下最佳樂團獎，典禮隔天他立刻拿著獎座到奶奶的牌位前悼念，以慰奶奶在天之靈。

五月天8度站上北京鳥巢開唱。圖／相信音樂提供
五月天8度站上北京鳥巢開唱。圖／相信音樂提供
五月天對粉絲有著滿滿感謝。圖／相信音樂提供
五月天對粉絲有著滿滿感謝。圖／相信音樂提供

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