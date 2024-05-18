她疑惑「台灣人怎麼那麼討厭楊丞琳？」 網點3主因

楊丞琳出戰《歌手2024》表現不佳又再度成為話題。圖／擷自instagram

歌手楊丞琳 先前曾因「吃不起海鮮」、「小阿妹」、「河南 人愛騙人」等發言惹怒不少網友，日前她出戰《歌手2024》表現不佳又再度成為話題。有位網友發文詢問「台灣人怎麼那麼討厭楊丞琳？」引起廣大網友熱議，網友也精闢列出3大主因，認為她是自信過頭，引起反感。

有位網友在Dcard發文好奇詢問「台灣人怎麼那麼討厭楊丞琳？」，表示自己滿喜歡楊丞琳，但最近只要有她的新聞就會被嘲笑，她認為楊丞琳願意多方面嘗試而且為自己的粉絲負責，可以算是一個很認真努力的藝人，不太理解台灣人為什麼要這麼咄咄逼人？

不少網友認為要歸咎於她太過自信、回踩台灣還有揚長避短。有網友認為楊丞琳一直強調「想證明自己」，他認為「當非楊的受眾群並不是這麼了解楊丞琳時，這種想要證明自己的話，就會變成有種『我做了這麼多，所以你們一定要為我的努力買單』的感覺，而這樣情緒傳遞的方式，對觀眾而言並不那麼舒服。」