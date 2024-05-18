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五月天北京鳥巢開唱 歌迷力挺相信沒有假唱

中央社北京18日電
樂團五月天甩掉「假唱風波」，從18日開始在北京鳥巢開10場演唱會。圖為中國的五月天歌迷排隊入場。中央社
樂團五月天甩掉「假唱風波」，從18日開始在北京鳥巢開10場演唱會。圖為中國的五月天歌迷排隊入場。中央社

樂團五月天甩掉「假唱風波」，今天開始在北京鳥巢開10場演唱會。有中國「五迷」說，今天來聽演唱會十分開心與興奮，也相信五月天沒有假唱。

五月天從今天開始在鳥巢舉行演唱會，且一口氣開10場。從2012年首次登上鳥巢後，在2012年至2023年間，他們已經在鳥巢舉行20場演唱會，成為次數最高的紀錄保持人。

根據記者觀察，現場年輕的「五迷」十分多。有來自天津的18歲郭姓女歌迷向中央社表示，她從小時候就有聽過五月天的音樂，真正喜歡上是在去年9月，感覺五月天歌曲的歌詞特別觸動人心。

被問及五月天之前深陷「假唱風波」一事，她說，她相信自身的直覺，而非網紅、部落客帶著目的去編造的影片。對於這次五月天在北京鳥巢開唱，她感到非常激動，並且已買票決定來看兩場演唱會。

有其他的年輕「五迷」向中央社表示，去年看了五月天的演唱會後便愛上五月天，並且相信五月天沒有「假唱」。這位歌迷說，在北京聽過現場，就知道現場的氛圍有多好，一直相信他們，也會力挺他們。

五月天在中國的年輕粉絲越來越多，這位歌迷表示，五月天的音樂沒有距離，在「00後」（2000年之後出生）與「05後」（2005年之後出生）之間很走紅，尤其在北京。當五月天宣布要開演唱會，周圍的朋友都在搶票，也有每週決定要來看的。

今天下午4點開始，一批批的歌迷開始進入鳥巢，他們拿著螢光棒，手綁應援絲帶，身上穿著、帶著各種五月天的周邊商品，力挺他們的偶像。

鳥巢周圍有賣應援商品的攤商。也有兜售黃牛票的業者也在鳥巢周圍賣票，黃牛價格在人民幣600元至1000元不等，（約83至138美金），他們會不斷向路人小聲地詢問「要票嗎？」

五月天在去年底在網路上被指疑似「假唱」，引發軒然大波。後續，甚至傳出五月天被迫政治表態。不過，上海文旅局在今年5月11日回應，經查核未發現違法行為。

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