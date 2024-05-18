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艾瑪史東激情露點爭坎城后座 首代蜘蛛女老公搶戲

特約記者唐在揚、記者蘇詠智／即時報導
伊娃隆格莉亞的惹火身材搶走不少目光。（歐新社）
伊娃隆格莉亞的惹火身材搶走不少目光。（歐新社）

今年才2度登上奧斯卡影后寶座的艾瑪史東，和助她封后的導演尤格藍西莫繼續合作推出新片「憐憫的種類」，堪稱本屆坎城影展最受矚目的正式競賽片之一。她在片中又有露點、激情場面，然而和她演對手戲的傑西普萊蒙被認為更有發揮，較有可能脫穎而出。

片長超過160分鐘的「憐憫的種類」，故事分成3段，艾瑪史東和傑西普萊蒙在每一段扮演關係不同的男女，有時是美國上層階級人士，有時飾演社會低層的小人物，卻都會面臨光怪陸離的處境，換妻、雜交等情節都出現，保持尤格藍西莫一貫「語不驚人死不休」的風格。

有趣的是，傑西普萊蒙的另一半克絲汀鄧斯特，不僅是昔日坎城影后，更是首代「蜘蛛人」系列女主角，身為第2代「蜘蛛人」女主角的艾瑪史東卻沒能和「學姐」同台，因為克絲汀是專程來陪傑西走紅毯。「憐憫的種類」另有一位男性要角是去年才跟泰勒絲結束6年戀情的喬歐文，艾瑪史東雖是泰勒絲的朋友，卻也是喬歐文的同事，沒有跟他劃清界線，反而讚他是自己碰過最好的人之一。

在紅毯上，艾瑪史東又選擇穿著「深V」性感禮服，只是受邀來看片的「慾望師奶」伊娃隆格莉亞同樣穿「深V」，「波濤洶湧」的上圍立刻令艾瑪相形失色，曾是影壇天后的黛咪摩爾也以嘉賓身分參與首映。

另2部競賽片，英國的「鳥」（暫譯）描述低層社會的孩子們本該在父母羽翼下成長，父母卻都無力為他們遮風避雨，映後獲得不錯的迴響。羅馬尼亞的「到世界盡頭3公里」（暫譯），講述有同性戀傾向男生在保守小鎮只因和男性靠太近，就被打到半死，也不被親友諒解。雖然題材不新穎，卻對於某些保守地區的觀念拓寬別具意義。

艾瑪史東是坎城影展開跑至今的焦點巨星。（歐新社）
艾瑪史東是坎城影展開跑至今的焦點巨星。（歐新社）
克絲汀鄧斯特（左）專程陪傑西普萊蒙走紅毯。圖／摘自IG
克絲汀鄧斯特（左）專程陪傑西普萊蒙走紅毯。圖／摘自IG

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