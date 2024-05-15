台北電影獎 阮經天周渝民爭影帝 楊貴媚劉品言逐后

阮經天在「周處除三害」的火爆演出獲得評審一致肯定。圖／一種態度電影股份有限公司提供

第26屆台北電影獎昨日公布入圍 名單，今年入圍名單看點十足，劉品言今年以「莎莉」入圍最佳女主角，阮經天則以「周處除三害」角逐影帝，倘若兩人獲獎，劉品言和阮經天這對舊愛便有望同台，劉品言已強調自己一定會出席，全因這是自己首次入圍影后，非常開心，「排除萬難也要到」。

準影后還有去年金馬最年輕影后「小曉」林品彤，她透過媽媽回應：「非常謝謝台北電影節和評審的鼓勵與愛護，也很想要藉這個機會再度謝謝小曉劇組的大家。能回到北影這個溫暖的電影大家庭，實在太開心了！」楊貴媚以「春行」闖入影后名單，也開心表示「開心開心開心，也為二位導演開心」。

劉俊謙以「小曉」入圍男配角，但他正要出席坎城影展 ，一下機得知喜訊直呼不敢置信，經紀人也代為轉達，「至於會不會來，因為還在他拍攝『寒戰』，所以最後能不能來要看電影的行程了。」李銘忠則以「（真）新的一天」、「少男少女」雙料入圍主配角，他提到公布入圍名單當天是5月15日，515也是他家的門牌號碼，「能與這些好朋友一起入圍，是非常高興的事情」。