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台北電影獎 阮經天周渝民爭影帝 楊貴媚劉品言逐后

記者陳建嘉／台北即時報導
阮經天在「周處除三害」的火爆演出獲得評審一致肯定。圖／一種態度電影股份有限公司提供
阮經天在「周處除三害」的火爆演出獲得評審一致肯定。圖／一種態度電影股份有限公司提供

第26屆台北電影獎昨日公布入圍名單，今年入圍名單看點十足，劉品言今年以「莎莉」入圍最佳女主角，阮經天則以「周處除三害」角逐影帝，倘若兩人獲獎，劉品言和阮經天這對舊愛便有望同台，劉品言已強調自己一定會出席，全因這是自己首次入圍影后，非常開心，「排除萬難也要到」。

準影后還有去年金馬最年輕影后「小曉」林品彤，她透過媽媽回應：「非常謝謝台北電影節和評審的鼓勵與愛護，也很想要藉這個機會再度謝謝小曉劇組的大家。能回到北影這個溫暖的電影大家庭，實在太開心了！」楊貴媚以「春行」闖入影后名單，也開心表示「開心開心開心，也為二位導演開心」。

劉俊謙以「小曉」入圍男配角，但他正要出席坎城影展，一下機得知喜訊直呼不敢置信，經紀人也代為轉達，「至於會不會來，因為還在他拍攝『寒戰』，所以最後能不能來要看電影的行程了。」李銘忠則以「（真）新的一天」、「少男少女」雙料入圍主配角，他提到公布入圍名單當天是5月15日，515也是他家的門牌號碼，「能與這些好朋友一起入圍，是非常高興的事情」。

本屆入圍最大贏家是「周處除三害」，共計13項入圍，其次則是「老狐狸」10項與「BIG」8項，「周處除三害」雖有入圍最佳編劇，去年雖傳出另一台灣導演指控黃精甫抄他劇本，台北電影節總監李亞梅則表示：「有特別跟評審提出這項爭議，評審說因為還在進行中（司法程序）、我們也不是法官，就照劇本本身去評。」許光漢、清原果耶主演「青春18×2 通往有你的旅程」雖然評價、票房皆不俗，不過李亞梅提到該片這次僅有報行銷獎項，並未報名電影主要獎項，「實際原因我們也不太清楚」。

陳意涵(左)、林品彤再度雙入圍台北電影獎。圖／Catchplay提供
陳意涵(左)、林品彤再度雙入圍台北電影獎。圖／Catchplay提供
陳妤（左）、黃冠智擔任北影公布入圍的嘉賓。圖／台北電影節提供
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劉品言演出「莎莉」化身養雞農婦。圖／伯樂影業股份有限公司提供
劉品言演出「莎莉」化身養雞農婦。圖／伯樂影業股份有限公司提供
周渝民在「車頂上的玄天上帝」分飾兩角，去年是金馬影帝遺珠，今年則順利入圍台北電影...
周渝民在「車頂上的玄天上帝」分飾兩角，去年是金馬影帝遺珠，今年則順利入圍台北電影獎。圖／甲上提供

入圍 坎城影展 許光漢

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