我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

樂透一注獨得5億美元 幸運兒後續卻慘了

一洲焦點／拜川總統辯論 互罵誰怕誰、對中關稅100%

泰勒絲演唱會「嬰兒躺地板睡覺」畫面瘋傳網友罵翻

世界新聞網╱即時報導
泰勒斯演唱會現場驚見地板上有一名嬰兒在睡覺。 圖/摘自泰勒斯IG、網友X
泰勒斯演唱會現場驚見地板上有一名嬰兒在睡覺。 圖/摘自泰勒斯IG、網友X

流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）近日展開「時代」巡迴演唱會的歐洲行程，本月9至12日在法國巴黎熱情開唱，不料卻有歌迷目擊到在演唱會場館竟有小嬰兒躺在地板上睡覺，這一幕在網路瘋傳，引發許多網友的批評。

泰勒絲演唱會常因狂熱粉絲引發爭議，如今又再添一件，根據《福斯新聞網》報導，有觀眾目擊到小嬰兒被放置在場館的地板中，照片也在社群平台X上流傳，疑似是父母或監護人為了追星也將嬰兒帶往演唱會現場，據悉，這名孩童被丟在巴黎拉德芳斯體育館（Paris La Defense Arena）維修區的地板上，僅用幾件衣服墊地板上面讓孩童睡覺。此外，照片中可清楚看見泰勒絲〈壞到底〉（Bad Blood）歌曲周邊商品，發布照片的網友表示是在11日於演唱會現場遇見的畫面。

照片目前在網上瘋傳，許多網友相當氣憤地開罵：「請不要帶嬰兒去聽演唱會，孩子們的耳朵非常敏感，這樣可能會影響他們的聽力」、「這到底是什麼鬼！？」、「也太不負責任了吧，孩子的爸媽到底在想什麼」、「我自己也有孩子，我無法想像把他們帶去演唱會會場，更不用說把她放在地板上了」、「拜託，請立刻報警」。

泰勒絲

上一則

噴淚 豬哥亮逝世7年回來了 謝金晶驚見神蹟

延伸閱讀

閨密團不對盤 泰勒絲輕鬆搞定 「妳們對我都很重要」

閨密團不對盤 泰勒絲輕鬆搞定 「妳們對我都很重要」
泰勒絲好忙…閨密團彼此鬧不和 她卻有辦法各自搞定

泰勒絲好忙…閨密團彼此鬧不和 她卻有辦法各自搞定
流行／超狂泰勒絲 二度霸榜熱門單曲

流行／超狂泰勒絲 二度霸榜熱門單曲
流行／泰勒絲是詩人嗎？

流行／泰勒絲是詩人嗎？

熱門新聞

曾黎是圈內公認的大美女。(取材自微博)

「趙露思媽媽」戀情曝光… 男友顏值惹議 網呼：美女配野獸

2024-05-13 22:31
宋慧喬擔任百想視后頒獎人，看起來心情不錯。圖／摘自JTBC

百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光

2024-05-07 08:39
梁朝偉（左一）、劉嘉玲（右一）和導演陳英雄、陳女燕溪夫妻檔在巴黎欣賞畢卡索名畫。（取材自微博）

劉嘉玲曬素顏日常…與梁朝偉巴黎街頭吃漢堡餵白鴿

2024-05-10 20:51
知名男演員林更新被證實考博。（取材自微博）

林更新考博？出現上戲博士複試名單 招生辦：就是他

2024-05-11 07:30
華晨宇舉辦了一場別開生面的日出演唱會，成為網路熱爆話題。(取材自微博)

華晨宇「日出演唱會」鬧大了 連「人民文娛」都這麼評價…

2024-05-13 08:00
李連杰難得發出夫妻合照。(取材自微博)

李連杰罕見曬亞姐冠軍老婆 62歲辣妻近照曝光

2024-05-12 00:21

超人氣

更多 >
這台EUV究竟有多昂貴？讓台積電嚇到說A16節點不一定用

這台EUV究竟有多昂貴？讓台積電嚇到說A16節點不一定用
知名機構2師帶隊46學生教撒謊? 中國赴美國遊學簽證團滅

知名機構2師帶隊46學生教撒謊? 中國赴美國遊學簽證團滅
四血型遇上什麼事一秒爆怒 O型討厭說謊、這血型一點小事就抓狂

四血型遇上什麼事一秒爆怒 O型討厭說謊、這血型一點小事就抓狂
「造謠中國人吃不起茶葉蛋」中宣布將懲「獨」 制裁劉寶傑等台灣5名嘴

「造謠中國人吃不起茶葉蛋」中宣布將懲「獨」 制裁劉寶傑等台灣5名嘴
班機起飛時絕不要入睡 空姐提醒搭機三安全守則

班機起飛時絕不要入睡 空姐提醒搭機三安全守則