泰勒絲演唱會「嬰兒躺地板睡覺」畫面瘋傳網友罵翻

泰勒斯演唱會現場驚見地板上有一名嬰兒在睡覺。 圖/摘自泰勒斯IG、網友X

流行樂天后泰勒絲 （Taylor Swift）近日展開「時代」巡迴演唱會的歐洲行程，本月9至12日在法國巴黎熱情開唱，不料卻有歌迷目擊到在演唱會場館竟有小嬰兒躺在地板上睡覺，這一幕在網路瘋傳，引發許多網友的批評。

get ur baby off the floor and GO HOME pic.twitter.com/U8xrIbHCcS — GINA 🌙✨ (@whatamind13) 2024年5月10日

泰勒絲演唱會常因狂熱粉絲引發爭議，如今又再添一件，根據《福斯新聞網》報導，有觀眾目擊到小嬰兒被放置在場館的地板中，照片也在社群平台X上流傳，疑似是父母或監護人為了追星也將嬰兒帶往演唱會現場，據悉，這名孩童被丟在巴黎拉德芳斯體育館（Paris La Defense Arena）維修區的地板上，僅用幾件衣服墊地板上面讓孩童睡覺。此外，照片中可清楚看見泰勒絲〈壞到底〉（Bad Blood）歌曲周邊商品，發布照片的網友表示是在11日於演唱會現場遇見的畫面。

照片目前在網上瘋傳，許多網友相當氣憤地開罵：「請不要帶嬰兒去聽演唱會，孩子們的耳朵非常敏感，這樣可能會影響他們的聽力」、「這到底是什麼鬼！？」、「也太不負責任了吧，孩子的爸媽到底在想什麼」、「我自己也有孩子，我無法想像把他們帶去演唱會會場，更不用說把她放在地板上了」、「拜託，請立刻報警」。