楊冪演技又挨批… 編劇汪海林：基本功不扎實、表演元素單一

楊冪的演技不只一次遭到質疑。(取材自微博)

大陸知名女星楊冪 的演技一向為人詬病，近日，圈內知名編劇汪海林做客央視影視頻道，再度「毒舌」點評楊冪演技，他直指楊冪在最近作品中的表演簡單直接，基本功不扎實，表演元素單一，流於表面。

汪海林為楊冪近期電影「沒有一頓火鍋解決不了的事」和電視劇「哈爾濱一九四四」，分別打了7分和6分的分數，還說，楊冪相較於以前其實是進步了。但他也直言，楊冪努力的精神7到8分，但努力的效果只有5分。

談到楊冪在新劇「哈爾濱一九四四」中的哭戲，導演張黎曾說，「哭得動人心魄。她的哭，一定哭得不是關雪心裡的事兒，也一定不是我說的那件事。」對此， 汪海林表達了自己的看法。

汪海林說，「說得嚴重點就是說，她不是在演人物，她是在演自己，哭，是楊冪在哭，不是這個角色在哭，這是她要跨越的一個很重要的坎。」

汪海林還說，「有些人說，楊冪演什麼都像她自己，恰恰我覺得表演失敗時，往往是不像她自己，我認為可能楊冪更適合的是，把角色往她身上靠，辨識度太高，她要變成另一個人很難，她應該根據自身的條件，去找到更適合她的表演道路。」