小賈斯汀暗示妻子腹中寶寶性別？舊愛席琳娜竟這樣回應

網友從小賈斯汀帽子顏色在猜他孩子的性別。圖／摘自IG

小賈斯汀與星2代嬌妻海莉一起發布在夏威夷 重許婚誓的畫面，透過畫面中海莉明顯隆起的肚子宣告「做人成功」，超過2000萬網友按讚祝福。沒多久之後，和小賈斯汀分合多年的舊愛席琳娜也在社群網站 上發布和現任男友班尼布蘭柯十指緊扣特寫黑白照，頗為耐人尋味。

根據專門報導名流八卦的TMZ，稱消息人士透露海莉已經進入第3個孕期、懷孕超過6個月，很有可能夏末就會生產。雖然小賈斯汀還沒公開關於腹中胎兒的一切，眼尖網友堅信他在重許婚誓時是戴上深藍色的帽子，覺得是在暗示海莉懷了兒子。其他網友則表示，不管是兒子或女兒，他們的小孩一定都會非常可愛。

海莉是好萊塢 著名的「鮑德溫家4兄弟」小弟史蒂芬的女兒，小賈斯汀的媽媽佩蒂開心在社群網站上對史蒂芬喊話：「恭喜啊，外公！我們會有史上最可愛的孫兒們。」這下子網友懷疑海莉懷了雙胞胎，佩蒂只好趕快澄清：「是我希望他們總共會有不只一個孩子啦。」

席琳娜（右）常和男友班尼布蘭柯秀恩愛。圖／摘自IG

倒是席琳娜第一時間的反應很有趣，不但不是恭喜，反而是再發和班尼布蘭柯的恩愛照，乍看之下是在欣喜自己得到的幸福，卻被懷疑有不甘被舊情人比下去的較勁心態。