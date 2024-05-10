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小賈斯汀暗示妻子腹中寶寶性別？舊愛席琳娜竟這樣回應

記者蘇詠智／即時報導
網友從小賈斯汀帽子顏色在猜他孩子的性別。圖／摘自IG
網友從小賈斯汀帽子顏色在猜他孩子的性別。圖／摘自IG

小賈斯汀與星2代嬌妻海莉一起發布在夏威夷重許婚誓的畫面，透過畫面中海莉明顯隆起的肚子宣告「做人成功」，超過2000萬網友按讚祝福。沒多久之後，和小賈斯汀分合多年的舊愛席琳娜也在社群網站上發布和現任男友班尼布蘭柯十指緊扣特寫黑白照，頗為耐人尋味。

根據專門報導名流八卦的TMZ，稱消息人士透露海莉已經進入第3個孕期、懷孕超過6個月，很有可能夏末就會生產。雖然小賈斯汀還沒公開關於腹中胎兒的一切，眼尖網友堅信他在重許婚誓時是戴上深藍色的帽子，覺得是在暗示海莉懷了兒子。其他網友則表示，不管是兒子或女兒，他們的小孩一定都會非常可愛。

海莉是好萊塢著名的「鮑德溫家4兄弟」小弟史蒂芬的女兒，小賈斯汀的媽媽佩蒂開心在社群網站上對史蒂芬喊話：「恭喜啊，外公！我們會有史上最可愛的孫兒們。」這下子網友懷疑海莉懷了雙胞胎，佩蒂只好趕快澄清：「是我希望他們總共會有不只一個孩子啦。」

席琳娜（右）常和男友班尼布蘭柯秀恩愛。圖／摘自IG
席琳娜（右）常和男友班尼布蘭柯秀恩愛。圖／摘自IG

倒是席琳娜第一時間的反應很有趣，不但不是恭喜，反而是再發和班尼布蘭柯的恩愛照，乍看之下是在欣喜自己得到的幸福，卻被懷疑有不甘被舊情人比下去的較勁心態。

席琳娜發布和現任男友手牽手黑白特寫照片，被懷疑背後有玄機。圖／摘自IG
席琳娜發布和現任男友手牽手黑白特寫照片，被懷疑背後有玄機。圖／摘自IG

社群網站 夏威夷 好萊塢

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