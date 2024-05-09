小賈要當爸爸了… 老婆海莉穿白紗挺孕肚 被爆懷孕6個月

現場出現了牧師，看起來像是另一場隆重的婚禮。(取材自Instagram)

今年3月才滿30歲生日的加拿大 知名歌手小賈斯汀（Justin Bieber）要當爸爸了。他與妻子海莉比伯（Hailey Bieber）日前在社交平台PO出影片，公布喜訊，只見小賈環抱挺著孕肚的愛妻海莉，相當幸福甜蜜。消息一出，短短幾個小時內就得到超過1500萬個「讚」

影片中可見，海莉身穿像是婚紗的白色蕾絲連身長裙，夫妻倆在荒野草原上，深情擁吻。海莉挺著孕肚，露出微笑，畫面中也出現了牧師，看起來像是另一場隆重的婚禮。小賈還貼心的為懷孕的海莉拍照，留下珍貴紀錄。

據「TMZ」報導，知情人士透露海莉已經懷孕超過6個月，媒體猜測她將於夏季生下孩子。

小賈與海莉早在2014年就傳出交往，但兩人都未正面回應，直到2016年小賈高調上傳了兩人接吻的照片，才官宣戀情。兩人最後於2018年結婚，婚後兩人不時甜蜜放閃，小賈也經常寫歌表達對老婆的愛意，被粉絲戲稱是「寵妻狂魔」。