我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯華女健完身洗澡 更衣室財物被偷空、車也被開走

台灣詐騙LINE股票群組手法駭人 女子泣訴老父親被騙走一間房子

小賈要當爸爸了… 老婆海莉穿白紗挺孕肚 被爆懷孕6個月

娛樂新聞組／即時報導
現場出現了牧師，看起來像是另一場隆重的婚禮。(取材自Instagram)
現場出現了牧師，看起來像是另一場隆重的婚禮。(取材自Instagram)

今年3月才滿30歲生日的加拿大知名歌手小賈斯汀（Justin Bieber）要當爸爸了。他與妻子海莉比伯（Hailey Bieber）日前在社交平台PO出影片，公布喜訊，只見小賈環抱挺著孕肚的愛妻海莉，相當幸福甜蜜。消息一出，短短幾個小時內就得到超過1500萬個「讚」

影片中可見，海莉身穿像是婚紗的白色蕾絲連身長裙，夫妻倆在荒野草原上，深情擁吻。海莉挺著孕肚，露出微笑，畫面中也出現了牧師，看起來像是另一場隆重的婚禮。小賈還貼心的為懷孕的海莉拍照，留下珍貴紀錄。

據「TMZ」報導，知情人士透露海莉已經懷孕超過6個月，媒體猜測她將於夏季生下孩子。

小賈與海莉早在2014年就傳出交往，但兩人都未正面回應，直到2016年小賈高調上傳了兩人接吻的照片，才官宣戀情。兩人最後於2018年結婚，婚後兩人不時甜蜜放閃，小賈也經常寫歌表達對老婆的愛意，被粉絲戲稱是「寵妻狂魔」。

小賈與海莉婚後多次被爆出懷孕的消息，但都不是真的。海莉曾在受訪時表示，想擁有自己的孩子，但必須先調理好身體。小賈也支持海莉，「因為那是她的身體」。如今，兩人傳來好消息，讓網友們紛紛獻上祝福。

小賈貼心的為懷孕的海莉拍照。(取材自Instagram)
小賈貼心的為懷孕的海莉拍照。(取材自Instagram)
小賈甜蜜擁吻妻子海莉。(取材自Instagram)
小賈甜蜜擁吻妻子海莉。(取材自Instagram)

加拿大

上一則

歌廳秀真的用布袋裝錢？ 胡瓜吐祕辛「費玉清才那樣」

延伸閱讀

懷孕可以泡溫泉、喝咖啡？婦科醫一次解惑4大迷思

懷孕可以泡溫泉、喝咖啡？婦科醫一次解惑4大迷思
「國民爸爸」形象崩壞 高亞麟被爆打懷孕女友還出軌

「國民爸爸」形象崩壞 高亞麟被爆打懷孕女友還出軌
要粉絲求丈夫打無痛分娩 生田斗真道歉仍挨罵

要粉絲求丈夫打無痛分娩 生田斗真道歉仍挨罵
陸「國民爸爸」 驚爆痛打懷孕女友又偷吃小26歲女星

陸「國民爸爸」 驚爆痛打懷孕女友又偷吃小26歲女星

熱門新聞

余祥銓來錄影一臉無奈。(記者王聰賢／攝影)

余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」

2024-05-03 11:52
沈文程（左）在台北開唱，與新人歌手麗小花合唱情歌。(大大娛樂提供)

68歲沈文程找回40年前打工女孩 情牽忘年之交

2024-05-03 01:30
宋慧喬擔任百想視后頒獎人，看起來心情不錯。圖／摘自JTBC

百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光

2024-05-07 08:39
鍾鎮濤（右）和長子鍾嘉浚最新合照引起網友不同觀感。圖／摘自IG

鍾鎮濤父子合照引網友熱議：遺傳真是玄學

2024-05-05 10:56
鄧超自爆被老婆孫儷趕出家門，讓不少網友好奇。(取材自微博)

模範夫妻翻車？鄧超被孫儷趕出家門 只因他做了「這件事」…

2024-05-04 21:34
陳百祥過去演「唐伯虎點秋香」，以諧星身份走紅。（取材自微博）

「唐伯虎點秋香」一戰成名 74歲港星自爆患「不治之症」

2024-05-08 08:00

超人氣

更多 >
5月財運好到讓人眼紅 「3生肖」滾滾進帳、不富不行

5月財運好到讓人眼紅 「3生肖」滾滾進帳、不富不行
華人司機慘死 公司破產難躲賠償 還有刑事責任

華人司機慘死 公司破產難躲賠償 還有刑事責任
台名廚「詹姆士」也受害 進口蘇丹紅辣椒粉犯罪手法曝光

台名廚「詹姆士」也受害 進口蘇丹紅辣椒粉犯罪手法曝光
紐約17歲少女遭刺頸身亡 兇嫌在緬街地鐵站被逮

紐約17歲少女遭刺頸身亡 兇嫌在緬街地鐵站被逮
App暴紅提前達成「FIRE」 華裔工程師黃艾倫25歲退休

App暴紅提前達成「FIRE」 華裔工程師黃艾倫25歲退休