妮可基嫚2愛女首曝光 俏麗不輸前夫阿湯女兒蘇蕊

布魯克雪德絲（左起）和兩個女兒葛莉兒、蘿雯感情親密。圖／摘自IG

耀眼巨星的下一代，從出生就是各方矚目的焦點，長大後的模樣與紅星爸媽相較如何，也是世人永遠感興趣的話題。妮可基嫚日前穿著一身金光閃閃接受美國電影學會頒發終身成就獎，除了瑞絲薇絲朋、蜜雪兒 菲佛、梅莉史翠普、娜歐蜜華茲等大牌好友都來致意外，她和老公凱斯厄本所生的兩個女兒桑黛蘿絲與費絲瑪格麗特也首度和爸媽一起走上星光大道 紅地毯，成為另一個被熱烈討論的重點。

過往妮可和凱斯並不刻意讓兩個女兒拋頭露面，儘管她們在成長期間難免也被狗仔偷拍，卻不會太常曝光，不像妮可的前夫湯姆克魯斯 ，在與凱蒂荷姆絲一起生下女兒蘇蕊後，一度走到哪兒就把孩子帶到哪，讓蘇蕊才只是個小寶寶就有一堆新聞照片留下來。而桑黛蘿絲與費絲瑪格麗特由於有媽媽妮可的基因，小小年紀已相當高䠷，目前她們分別是15歲和13歲，姊姊已經跟爸爸差不多高，妹妹也只比爸爸矮半個頭，也許再過幾年就跟媽媽一樣高了。凱斯厄本的官方身高是178公分，兩個女兒身型都像妮可一樣高大，桑黛蘿絲的五官跟他比較像，費絲瑪格麗特就比較有妮可的影子。妮可一家都很高，她的妹妹安東妮亞以及外甥女賽貝拉霍利也一起走紅地毯，凱斯厄本只好和她們保持一點距離，免得明顯矮一截。

妮可基嫚與湯姆克魯斯離婚超過20年，彼此還是常被相提並論。這一回妮可獲得事業上的肯定，他們過去收養的一雙子女都沒出現，妮可也已經看淡。倒是阿湯和養子女關係親密，卻與親生的蘇蕊疏離已久，讓外界覺得不容易理解。歐美八卦雜誌稱阿湯其實最近也對多年疏遠蘇蕊有罪惡感，但當初他以為遠離蘇蕊的生活、讓蘇蕊能跟媽媽凱蒂相依為命，才是凱蒂談離婚時想要的。而凱蒂也是身高175公分的長腿美女，蘇蕊出落得愈來愈像她年輕時，身型也跟她幾乎一樣，顯然也是個修長的俏麗女孩。