妮可基嫚擠下前夫阿湯 金光閃閃領取終身成就獎
從澳洲到好萊塢發展、一度被視為花瓶的妮可基嫚，經過多年奮鬥，終於獲得美國電影學會頒發「終身成就獎」，業界好友包括娜歐蜜華茲、瑞絲薇絲朋、梅莉史翠普、柴克艾福隆、麥爾斯泰勒等輪番上台引言、帶領台下觀眾向她致敬，而她則穿著一襲閃閃發亮的金色禮服上台領獎，顯得氣勢十足。
妮可基嫚外表美豔，卻因為過人的身高，曾被認為在影劇圈發展不易，找不太到畫面上夠搭配的男星，結果身材並不以高大著稱的湯姆克魯斯，選定她在「霹靂男兒」扮演女主角，兩人戲外也擦出火花，交往之後結為夫妻，讓她的知名度跟著突飛猛進。
不過妮可並不只甘於成為「巨星之妻」，仍努力接戲、磨演技，到後來在獎項上的成就遠勝過曾是丈夫的湯姆克魯斯，尤其兩人離婚之後，她一口氣出了「紅磨坊」、「神鬼第六感」與「時時刻刻」等叫座或是叫好的強片，一舉奪下奧斯卡金像獎最佳女主角，把阿湯狠狠比下去。近年來妮可不停自製自演影集，亦獲得艾美獎的肯定，相較之下阿湯只有在商業大片的範疇有亮眼表現，已多年未被演技獎項注意。
在妮可基嫚的演藝生涯中，湯姆克魯斯是她永遠無法切割也最為人津津樂道的話題，就算離婚超過20年、她也在鄉村樂紅星凱斯厄本身上找到美滿的第二春並生了兩個女兒，外界講到她還是忍不住要提及阿湯，只不過現在她在一群重量級大牌好友簇擁下，領取事業成就的大獎，而阿湯除了為「捍衛戰士：獨行俠」造勢時曾在坎城得到表彰事業成就的金棕櫚獎外，在自家美國反而沒有像妮可這麼獲得推崇，兩人離異後過去收養的一雙子女也都只跟阿湯接近，與妮可多年疏離，令人不無感慨。
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