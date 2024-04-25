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閔熙珍狂飆髒話、落淚控訴 HYBE不忍了：請立刻離職

記者陳建嘉／即時報導
ADOR代表董事閔熙珍在記者會上聲浪俱下。圖／摘自News1
ADOR代表董事閔熙珍在記者會上聲浪俱下。圖／摘自News1

ADOR代表董事閔熙珍，日前被所屬的HYBE集團控訴瀆職、奪權，讓雙方展開輿論攻防戰，閔熙珍更被傳出想帶旗下金雞母NewJeans出走，她今日召開記者會控訴HYBE高層，還秀出董事長房時爀的對話截圖，相隔沒多久之後，HYBE終於回應，強調閔熙珍有諸多說法都屬不實，「閔熙珍藉由扭曲事實的解讀、混淆視聽」，並要求閔熙珍停止說謊，「因為她已經證明自己沒有資格擔任執行長，我們會督促她趕快離職，便於ADOR接下來的正常管理」，由於NewJeans將於27日再度回歸發行新歌曲，HYBE也喊話「不要再提及藝人及其父母，有損藝人形象」。

根據「Naver」報導，HYBE已經發布聲明，提到NewJeans將在27日發布新曲MV，接下來回歸後在5月、6月還會有演唱會等許多活動，「我們公司會全力支持NewJeans的回歸活動不受影響」，並表示對於藝人的名譽毀損、毫無根據的惡意誹謗持續在網路上出現，「本公司對New Jeans一直採取法律保護措施，但認為對成員的惡性行為已達到嚴重水平，為了保護藝人權益，決定會請委任律師應對」。

與此同時，為了藝人的心理穩定，會在物質、精神方面給予支援，「懇切希望停止對藝人的盲目攻擊，謝謝」，另有消息指出，HYBE已經前往首爾龍山警察局正式以「失信罪」，向閔熙珍與A副社長提告。

此外，由於閔熙珍先前表示HYBE旗下另一女團ILLIT抄襲自己打造的NewJeans，無論是造型、概念都如出一轍，但在記者會上面又懇請大家不要攻擊成員，錯誤的是決策的成年人。為此，ILLIT的創意總監許世連被發現在IG發出一張中指照，被視為是在向閔熙珍嗆聲，不過該照片雖然很快便刪除，但也立刻引起網友瘋傳。

NewJeans將於27日正式回歸並發布新曲。圖／摘自IG
NewJeans將於27日正式回歸並發布新曲。圖／摘自IG
ILLIT的創意總監許世連疑似發出「中指圖片」宣戰閔熙珍。圖／摘自X
ILLIT的創意總監許世連疑似發出「中指圖片」宣戰閔熙珍。圖／摘自X

閔熙珍 NewJeans

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