默許和李晨鬧緋聞？ Baby懶理傳聞 「超激短髮」電暈粉絲

Angelababy超短髮新造型，讓不少網友直呼「帥氣」。(取材自微博)

Angelababy近日爆出和多年好友李晨戀愛，一舉登上熱搜，在網友質疑緋聞 真實性的同時，傳出這一切都是炒作，一是為剛剛復出的Baby造勢，二為搶救李晨下坡的演藝事業。不過，Baby似乎未受流言影響，大曬狼尾超短髮新造型，網友看了紛紛大讚「帥氣」。

Baby與李晨是「奔跑吧」的固定班底，自2014年節目開播，兩人便開始搭檔，互動模式被觀眾形容像兄妹。但近日李晨被爆發文「10年的友情已轉化為深厚的愛情」，網友紛紛猜測他認愛的對象是Baby。

但也有不少人認為這個傳聞太離譜，紛紛喊話兩人「快點澄清」，但奇怪的是，Baby與李晨一直沉默不出聲，連雙方經紀人也沒有回應，引發網友質疑是「默許炒作造新聞」，為的就是幫甫獲解禁 的Baby造勢，另外，也為遭逢演藝事業低潮的李晨增加話題，並為他參加的綜藝「奔跑吧」提升流量。

不過，Baby似乎未被流言影響，反而曬出超短髮新造型，讓不少網友眼睛一亮。

一向留著溫婉、浪漫長髮的Baby，這次登上擔任4月分雜誌的封面人物，特別剪了狼尾超短髮，從官方釋出的照片可見，她穿著黑衣搭配皮靴，展現帥氣又叛逆的風格。

網友看了紛紛大讚，「百變女王」、「長髮短髮都很漂亮啊」、「是風格多變的時尚女王，也是顏值超絕的顏值女帝」、「帥氣、酷颯、優雅、甜美都集合一體」。

其實，這不是Baby第一次以短髮造型示人，她曾在2018年剪了3寸頭，當時讓網友又驚又喜，還有人說，「跟黃曉明 也太像了吧」，一度掀起熱議。