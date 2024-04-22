「捍衛戰警」等經典30周年慶 基努仍高人氣 他卻過氣

基努李維（右）至今仍是人氣紅星，和女友亞莉珊卓的婚事備受各方關心。圖／達志影像

時光飛逝，曾在戲院前出現購票長龍的「捍衛戰警」、「獅子王」與「魔鬼大帝：真實謊言」等名片，今年都滿30周年，當初主角都因片子大賣而身價暴漲，可是30年後的現在，似乎只有基努李維 受到的愛戴幾乎有增無減，連最近八卦雜誌傳他有可能和女友完婚，都成了封面焦點。

30年前本來只是前途看好青春偶像的基努李維，因為緊張刺激的「捍衛戰警」在全球各地叫好叫座，成了當年暑假檔最耀眼的票房巨星之一，影壇地位N級跳。30年之間，基努李維再以「駭客任務」、「捍衛任務」系列數度翻紅，平實的性格備受網友喜愛，除了幕前演出邀約不斷，近期還要在「音速小子3」為新角色配音。有趣的是，片中另一焦點，就是同樣30年前躍登一線紅星的金凱瑞。

加拿大 出身的金凱瑞，儘管早在「佩姬蘇要出嫁」等片已亮相，始終沒成氣候，直到在「王牌威龍」演個梳飛機頭的寵物警探，誇張耍寶風格才受到老美觀眾喜愛，連奪數周賣座冠軍。台灣片商有心捧紅他，強打他的新聞，雖然「王牌威龍」還未在台開出賣座大紅盤，等到暑假由他主演、又有特效加持的「摩登大聖」上映，終於打響他在台灣的行情。30年之後，金凱瑞聲勢已過巔峰，不再是最當紅的喜劇天王，近期較知名作品只有電玩改編的「音速小子」系列，他也透露過想息影。

昔日氣勢如日中天的阿諾史瓦辛格，「魔鬼大帝：真實謊言」既有笑料又有大場面動作戲，台灣票房極為突出。他和扮演妻子的潔美李寇蒂斯交情始終不錯，不同於潔美李成了小金人得主，阿諾則是從大銀幕轉進小螢幕，年過70還在拍動作片。