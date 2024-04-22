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梅根換跑道碰上恐怖大前輩？昔日「生活女王」準備放箭

記者蘇詠智／即時報導
葛妮絲派楚已經成功從女演員轉型成生活導師。（路透資料照片）
葛妮絲派楚已經成功從女演員轉型成生活導師。（路透資料照片）

英國哈利王子之妻梅根，近來大張旗鼓宣布要推出自己的生活用品產品，打算向「前輩」葛妮絲派楚看齊，葛妮絲當初也是在演藝圈先走紅，才頂著奧斯卡影后頭銜轉進「生活導師」的領域，目前做得有聲有色。剛開始，她被形容是向「瑪莎的生活情趣」當家主持人瑪莎史都華有樣學樣，現在她成了另一個成功的代表，梅根變成下一個被嘲諷成「翻版瑪莎」的對象，雪上加霜的是，瑪莎本人並沒有很開心。

梅根的生活用品已經有推出了一些新品，市場反應如何還待觀察。不過她畢竟是受到矚目的人物，不僅英國一堆挺皇室的酸民摩拳擦掌等著修理，大前輩瑪莎史都華也是表面上樂見其成，背地裡難以忍受，尤其當初唱衰葛妮絲派楚竟沒有奏效，現在再來一個梅根，若是又讓她成功，瑪莎只怕要暴跳如雷。說到底，瑪莎自認才是貨真價實的「生活女王」，其他女人都是來搶飯碗，怎能長他人志氣、滅自己威風？

根據專門報導明星與名流八卦的「國家詢問報」，瑪莎曾經諷刺葛妮絲：「如果她對自己的演技真的有信心，就不會想要來當瑪莎史都華。」近來一堆人問瑪莎關於梅根，「國家詢問報」稱這也大大激怒瑪莎，因為梅根不過是剛入這一行的菜鳥，瑪莎可是這一領域的代表，拿她們來比較，瑪莎覺得超羞辱，也準備逮到機會就背後放冷箭。

瑪莎史都華自認才是「生活女王」，看其他名人來搶地盤都很不爽。（路透資料照片）
瑪莎史都華自認才是「生活女王」，看其他名人來搶地盤都很不爽。（路透資料照片）
梅根轉型賣生活產品，各方矚目銷售成績。（路透資料照片）
梅根轉型賣生活產品，各方矚目銷售成績。（路透資料照片）

梅根 哈利 奧斯卡

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