梅根換跑道碰上恐怖大前輩？昔日「生活女王」準備放箭

葛妮絲派楚已經成功從女演員轉型成生活導師。（路透資料照片）

英國哈利 王子之妻梅根 ，近來大張旗鼓宣布要推出自己的生活用品產品，打算向「前輩」葛妮絲派楚看齊，葛妮絲當初也是在演藝圈先走紅，才頂著奧斯卡 影后頭銜轉進「生活導師」的領域，目前做得有聲有色。剛開始，她被形容是向「瑪莎的生活情趣」當家主持人瑪莎史都華有樣學樣，現在她成了另一個成功的代表，梅根變成下一個被嘲諷成「翻版瑪莎」的對象，雪上加霜的是，瑪莎本人並沒有很開心。

梅根的生活用品已經有推出了一些新品，市場反應如何還待觀察。不過她畢竟是受到矚目的人物，不僅英國一堆挺皇室的酸民摩拳擦掌等著修理，大前輩瑪莎史都華也是表面上樂見其成，背地裡難以忍受，尤其當初唱衰葛妮絲派楚竟沒有奏效，現在再來一個梅根，若是又讓她成功，瑪莎只怕要暴跳如雷。說到底，瑪莎自認才是貨真價實的「生活女王」，其他女人都是來搶飯碗，怎能長他人志氣、滅自己威風？