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黃品源和俄羅斯新婚妻「愛的結晶」駕到 告白甜翻了

記者梅衍儂／即時報導
黃品源（左）上月和艾琳非常相愛。圖／金立海提供
黃品源（左）上月和艾琳非常相愛。圖／金立海提供

黃品源和俄羅斯鋼琴家Alina艾琳上月再婚，2人共同創作愛的結晶新歌「再見小薇」，MV中Alina艾琳獻出玉手彈奏古典鋼琴，黃品源更是借歌告白，表示創作靈感來自遇到心愛的Alina艾琳，「從剛開始認識時的不太可能，到提起勇氣，迎接這不可能的任務。」

黃品源眉開眼笑說這首歌創作時先有曲再有詞，但起初歌詞有些不順，一卡就卡了3個月，後來他先確認歌名，想到了22年前的「小薇」深植人心，他想到與Alina艾琳的相遇，就像是再度遇上了小薇，尤其Alina艾琳的眼睛是藍綠色的，特別的美麗深邃和迷人，所以寫下了一句「再見小薇溫柔的眼睛」，有找到了20年以來命定的小薇之寓意。

Alina艾琳是古典鋼琴家，她對拉丁和倫巴也情有獨鍾，一聽到這首歌就相當醉心，喜歡濃烈的意涵和激情的鼓動，在了解歌詞含義後，她說喜歡歌詞中的畫面感，和穿越時空的感覺。黃品源想藉此曲分享，雖然Alina艾琳20年前沒有跟上「小薇」這首歌，「但她看了很多次我的演唱會，並經過我的解說，她也把這首歌當成我們的定情曲。」

黃品源和愛妻在上月婚禮上還共同演出，笑說不排除以後還會有同台演出的機會，「Alina艾琳的古典演奏會，有黃品源擔任嘉賓，而流行歌手黃品源的演唱會，可能有Alina艾琳做嘉賓，我自己都超級期待！」

黃品源（左）上月和艾琳一起創作新歌。圖／金立海提供
黃品源（左）上月和艾琳一起創作新歌。圖／金立海提供
黃品源（左）上月和艾琳完成婚禮。圖／金立海提供
黃品源（左）上月和艾琳完成婚禮。圖／金立海提供

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