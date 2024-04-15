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「蜘蛛人」情侶恐將氣勢逆轉「女強男弱」？辛蒂亞爆紅

記者蘇詠智／即時報導
湯姆霍蘭德（左）與辛蒂亞的星運開始黃金交叉，這兩年女方的走紅程度超過男方。（路透資料照片）
湯姆霍蘭德（左）與辛蒂亞的星運開始黃金交叉，這兩年女方的走紅程度超過男方。（路透資料照片）

娛樂圈情侶檔最忌諱彼此事業、財富差距太大，尤其是「女強男弱」常都不會有太好的結果。從去年秋天開始打得火熱的泰勒絲與美式足球明星崔維斯凱爾西，看似各霸一方，但泰勒絲的身家與影響力還是遠勝崔維斯，崔維斯也曾被八卦刊物消遣是在利用泰勒絲搏出名。而「蜘蛛人」情侶檔似乎到最後都是女的表現超過男的，像是首代的陶比麥奎爾到後來演藝事業成績明顯不及克絲汀鄧斯特，第2代的安德魯加菲雖是金球獎影帝卻遠比不過艾瑪史東的兩座奧斯卡影后，最年輕一代的湯姆霍蘭德與辛蒂亞，現在看來女的也要紅過男的了。

拿「與女友聲勢差距太大」來調侃崔維斯凱爾西，其實不是非常公平，因為泰勒絲在目前的演藝界幾乎很難有人可匹敵，她除非找上全球最有錢的富豪約會，否則換誰當男友，都會跟她有大段距離。還好崔維斯的財產雖然只有她的1/36，卻也在自己的領域裡算是一號人物，兩人若要結婚，崔維斯也願意跟泰勒絲簽婚前協議，各自保障各自的財產。

至於影迷超喜愛、尤其年輕觀眾之間人氣極旺的「蜘蛛人情侶檔」湯姆霍蘭德、辛蒂亞，目前男方的身家估計約為2500萬美元，略略領先女生的2200萬美元，在超級英雄片之中，湯姆拿到的片酬與分紅當然多過辛蒂亞，但辛蒂亞這幾年另外在票房大賣的「沙丘」系列擔任要角，同時還有超夯電視影集「高校十八禁」，都讓她人氣一路攀高，反而湯姆在超級英雄片之外的號召力還被打上問號，要是「蜘蛛人」遲遲不拍續集，他就必須要有同樣受歡迎的作品，否則藝壇地位下滑恐怕難以避免。

倒是辛蒂亞行情不斷走高，即將上映的新片「挑戰者」已傳出參與獎項的呼聲，她不僅被年輕觀眾喜愛、又是時尚界的寵兒，還有可能正式進軍電影獎，在可預見的未來，應該還會持續長紅，就更讓影迷擔憂她和湯姆的星運黃金交叉的話，會不會影響彼此的感情？

崔維斯凱爾西（左）的財產與泰勒絲差了好大一截，卻傳願意簽婚前協議。（路透資料照片...
崔維斯凱爾西（左）的財產與泰勒絲差了好大一截，卻傳願意簽婚前協議。（路透資料照片）
辛蒂亞在米蘭大教堂前宣傳新片「挑戰者」。（美聯社）
辛蒂亞在米蘭大教堂前宣傳新片「挑戰者」。（美聯社）

泰勒絲 蜘蛛人 足球

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