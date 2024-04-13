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撕掉客家人標籤 田馥甄不忍了 驚吐4字超霸氣

記者梅衍儂／即時報導
江美琪（左）和林曉培合作演出。圖／客委會提供
江美琪（左）和林曉培合作演出。圖／客委會提供

田馥甄攜手江美琪、林曉培今（13）日在北流傳唱客語金曲，帶領觀眾用音樂品味美好時光，田馥甄演唱「茶金」客語插曲，認識多年的江美琪與林曉培首次合唱，林曉培則時隔23年再次與恩師黃韻玲同台演出。

田馥甄選唱「Love」、「小幸運」等歌曲呼應主題，並演唱電視劇「茶金」客語插曲「詩的第一行」，她表示能有機會透過歌聲表達對音樂的喜愛，和推廣自身客語文化覺得開心。

田馥甄說第一次完整演唱客家歌曲，謝謝羅文裕老師的幫忙，包括一字一句的錄好客家歌詞教學，讓她很感動。她也說，早期大家對客家人有小氣的誤解，不只羅文裕老師大方幫忙，S.H.E中最大方的就是Ella，他們都是屏東客家人，借此機會她要撕掉客家人小氣的標籤，客家人只是勤儉持家。演唱「小幸運時」她說，經歷之前的搖搖晃晃，我們都很幸運能坐在這裡，希望未來這片土地都能平平安安。

江美琪一連帶來「我多麼羨慕你」、「朋友的朋友」等招牌歌曲，滿足樂迷的期待，她也選唱金曲客家歌后官靈芝「頭擺的你」，她表示一直很喜歡她的作品，透露今年的新專輯也會嘗試客語。她邀林曉培合唱「上帝的幫助」，2人認識超過25年，都是首次站上北流舞台，林曉培笑說雙方因為吃辣結緣，是「辣的姐妹、辣妹」，很感動能有這樣的合作機會。

林曉培帶來「手太小」、「她的眼淚」等曲，感性說和黃韻玲時隔23年合作，前一天彩排結束後，忍不住激動情緒落淚，「能有這樣的同台機會真的非常感動」。

田馥甄演唱「茶金」插曲相當有韻味。圖／客委會提供
田馥甄演唱「茶金」插曲相當有韻味。圖／客委會提供

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