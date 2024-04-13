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奧斯卡激出心結？李奧納多、美國隊長傳把新影帝當空氣

記者蘇詠智／即時報導
席尼墨菲勇奪奧斯卡影帝，激出不少男星對他的心結。（歐新社資料照片）
席尼墨菲勇奪奧斯卡影帝，激出不少男星對他的心結。（歐新社資料照片）

好萊塢演藝圈沒有永遠的朋友，倒有前同事變成敵人？新科奧斯卡影帝席尼墨菲，過去曾在「全面啟動」與「太陽浩劫」分別和李奧納多狄卡皮歐、尚未成為「美國隊長」的克里斯伊凡合作，都有不少對手戲。結果席尼今年成了小金人得主，專門報導明星與名流八卦的「國家詢問報」，稱李奧納多因未能以「花月殺手」提名奧斯卡，氣得把他當空氣；至於揮別漫威後作品多半成績不理想的克里斯，也沒有公開向席尼道賀，被懷疑充滿酸葡萄的心態。

李奧納多狄卡皮歐多年前在克里斯多夫諾蘭執導的「全面啟動」，是被眾星環繞烘托的第一主角，席尼墨菲僅是配角之一，沒想到現在席尼不但被諾蘭委以「奧本海默」主角重任，還強勢奪下奧斯卡影帝榮銜，反觀李奧納多，雖然「花月殺手」也是大導演之作，他卻成了3個主角裡唯一沒擠進奧斯卡入圍名單的輸家，和席尼的風光有天壤之別，要他如何能忍受？因此他對席尼態度冷淡，算是還有幾分道理。

而克里斯伊凡當初在「太陽浩劫」戲分比起席尼墨菲略有不及，雖然他的表現頗有好評，之後多年他主要在超級英雄片的領域，演技實力比較不容易受到注意，在離開漫威後，偏偏幾部力作皆不夠突出，始終沒能證明自己不是只靠一張帥臉。反觀席尼從過去的好萊塢邊緣人，得獎後聲勢水漲船高，有更多機會拿到好角色，對其他美國男星都是威脅，克里斯再沒有好的作品，過去打下的江山恐逐漸萎縮，或許可能是他對席尼「產生心結」的原因？

以上兩人的想法還比較可能是八卦刊物捕風捉影，今年自導自演「大師風華：真愛樂章」入圍影帝的布萊德利庫柏，可是真的被網友認為對席尼墨菲很酸溜溜，甚至被抓到曾語帶諷刺的影射席尼演出「奧本海默」前有很充裕的時間做功課，不像他很多事都得一手包辦。他目前已是入圍最多項奧斯卡卻從未獲獎的演員之一，超級希望能終結摃龜悲情，很受到今年頒獎結果的影響，恐怕暫時很難平心靜氣面對擊敗他的席尼。

克里斯伊凡（左）曾與席尼墨菲合演「太陽浩劫」。圖／摘自IMDb
克里斯伊凡（左）曾與席尼墨菲合演「太陽浩劫」。圖／摘自IMDb
李奧納多狄卡皮歐（左）與席尼墨菲曾在「全面啟動」有不少對手戲。圖／摘自IMDb
李奧納多狄卡皮歐（左）與席尼墨菲曾在「全面啟動」有不少對手戲。圖／摘自IMDb

奧斯卡 入圍 奧本海默

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