我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞裔家庭省錢 1周只花35元 為了存錢早日買房

年薪10萬以上 目前企業最需要的10個遠距工作

反町隆史難忘中山足球場開唱 「找我去台灣，我就飛」

記者陳建嘉／即時報導
反町隆史飾演的鬼塚英吉回歸，「麻辣教師GTO REVIVAL」獲得不錯的成績。圖／friDay影音提供
反町隆史飾演的鬼塚英吉回歸，「麻辣教師GTO REVIVAL」獲得不錯的成績。圖／friDay影音提供

日劇「麻辣教師GTO」相隔26年復活，在「麻辣教師GTO REVIVAL」再度飾演鬼塚英吉的反町隆史，特別對台灣觀眾朋友喊話，他依稀記得當年曾在中山足球場開唱，也出席過時尚活動，表示自己還想去台灣第三次，喊話：「只要大家願意找我，我一定會飛過去！」

對於暌違26年再度飾演鬼塚英吉，反町隆史覺得雖然故事背景是日本，但無論什麼地方都會希望有這種為學生挺身而出的老師吧！也透露和老婆松嶋菜菜子為了這部戲在家和片場都聊了不少，當然與「老學生」們的重逢更是開心。

「麻辣教師GTO REVIVAL」上週五（5日）在friDay影音上架後，直接超越去年獨家日劇「派對咖孔明」的開播收視人數，更創下今年戲劇類開播首週觀看人數新高峰，並登上平台有史以來日劇最佳收視寶座，鬼塚英吉從平成到令和依舊是人氣王。

1998年「麻辣教師GTO」最後一集曾在日本締造35.7%的收視率，2024年「麻辣教師GTO REVIVAL」在日本TVer上架後的強勢表現，竟創下首週播放超過370萬次的驚人數字，是該平台正式營運後、單集特別篇日劇的最高紀錄，還有家長透露鬼塚英吉拿著電鋸的場景讓國小四年級的孩子看得感動落淚，敲碗「麻辣教師GTO」可以再拍新作。「麻辣教師GTO REVIVAL」已於friDay影音全網獨家熱播中，1998年原始版「麻辣教師GTO」全集已經上架。

反町隆史為宣傳「麻辣教師GTO REVIVAL」受訪，回憶起過去來台灣的經驗。圖...
反町隆史為宣傳「麻辣教師GTO REVIVAL」受訪，回憶起過去來台灣的經驗。圖／friDay影音提供
反町隆史重返教師身分，在「麻辣教師GTO REVIVAL」執教鞭。圖／friDa...
反町隆史重返教師身分，在「麻辣教師GTO REVIVAL」執教鞭。圖／friDay影音提供

日劇 日本 足球

上一則

真田廣之扮武士全靠「忍」 喊話想加入「星際大戰」

延伸閱讀

觀影說劇／反町隆史夫妻倆 隔26年重返「GTO」

觀影說劇／反町隆史夫妻倆 隔26年重返「GTO」
松嶋菜菜子登「GTO」合體反町隆史 50歲長這樣全網驚呆

松嶋菜菜子登「GTO」合體反町隆史 50歲長這樣全網驚呆
霍建華「華燈」後再拍台劇 搭影后謝盈萱、劉若英曝光

霍建華「華燈」後再拍台劇 搭影后謝盈萱、劉若英曝光
西洋「AV帝王」更大膽 在Instagram發布多P短片挨罵

西洋「AV帝王」更大膽 在Instagram發布多P短片挨罵

熱門新聞

朱茵與好友何超儀合影，遮不住驚人好身材。（摘自Instagram）

52歲朱茵秀出真面目 遭友出賣超驚人上圍身材

2024-04-05 20:35
「美人魚2」的男主角據傳換成了艾倫。(取材自微博)

雪藏6年… 周星馳「美人魚2」五一上映？ 網開心：終於等到了

2024-04-05 21:34
吳磊在新片中有多場聲嘶力竭的崩潰哭戲。(取材自微博)

吳磊拍哭戲太投入…結束後躲在車裡爆哭一小時 網讚敬業

2024-04-07 07:00
藝人黃子佼遭檢方查獲是偷拍論壇高級會員，並持有未成年少女不雅影片。(本報系資料照片)

企業家二代17歲遭黃子佼性侵 騙她穿比基尼拍照逞慾

2024-04-07 12:04
奧基莉西蒙斯（左）與維托里奧阿塞夫海灘激吻，爆出「爺孫戀」，讓網友為之震動。(摘自IG)

65歲和21歲的「爺孫戀」曝光被罵翻 竟然火速分手

2024-04-09 10:07
「漂流出口」主唱Putad Pihay歷經驚魂記。圖／摘自臉書

遭美國海關監禁17小時 金曲女星來工作卻謊稱旅遊

2024-04-10 10:28

超人氣

更多 >
86歲書畫大師范曾再婚 娶36歲「中國第一黃金身材」模特？

86歲書畫大師范曾再婚 娶36歲「中國第一黃金身材」模特？
洛城Lyft司機性侵女乘客 被害人醒後已過數小時

洛城Lyft司機性侵女乘客 被害人醒後已過數小時
90年代殺妻案轟動一時 前NFL明星球員辛普森癌逝

90年代殺妻案轟動一時 前NFL明星球員辛普森癌逝
在中國叫出租車有「潛規則」？ 台灣女遊客見這幕超驚訝

在中國叫出租車有「潛規則」？ 台灣女遊客見這幕超驚訝
亞裔家庭省錢 1周只花35元 為了存錢早日買房

亞裔家庭省錢 1周只花35元 為了存錢早日買房