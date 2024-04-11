反町隆史難忘中山足球場開唱 「找我去台灣，我就飛」
日劇「麻辣教師GTO」相隔26年復活，在「麻辣教師GTO REVIVAL」再度飾演鬼塚英吉的反町隆史，特別對台灣觀眾朋友喊話，他依稀記得當年曾在中山足球場開唱，也出席過時尚活動，表示自己還想去台灣第三次，喊話：「只要大家願意找我，我一定會飛過去！」
對於暌違26年再度飾演鬼塚英吉，反町隆史覺得雖然故事背景是日本，但無論什麼地方都會希望有這種為學生挺身而出的老師吧！也透露和老婆松嶋菜菜子為了這部戲在家和片場都聊了不少，當然與「老學生」們的重逢更是開心。
「麻辣教師GTO REVIVAL」上週五（5日）在friDay影音上架後，直接超越去年獨家日劇「派對咖孔明」的開播收視人數，更創下今年戲劇類開播首週觀看人數新高峰，並登上平台有史以來日劇最佳收視寶座，鬼塚英吉從平成到令和依舊是人氣王。
1998年「麻辣教師GTO」最後一集曾在日本締造35.7%的收視率，2024年「麻辣教師GTO REVIVAL」在日本TVer上架後的強勢表現，竟創下首週播放超過370萬次的驚人數字，是該平台正式營運後、單集特別篇日劇的最高紀錄，還有家長透露鬼塚英吉拿著電鋸的場景讓國小四年級的孩子看得感動落淚，敲碗「麻辣教師GTO」可以再拍新作。「麻辣教師GTO REVIVAL」已於friDay影音全網獨家熱播中，1998年原始版「麻辣教師GTO」全集已經上架。
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