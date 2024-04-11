反町隆史難忘中山足球場開唱 「找我去台灣，我就飛」

反町隆史飾演的鬼塚英吉回歸，「麻辣教師GTO REVIVAL」獲得不錯的成績。圖／friDay影音提供

日劇 「麻辣教師GTO」相隔26年復活，在「麻辣教師GTO REVIVAL」再度飾演鬼塚英吉的反町隆史，特別對台灣觀眾朋友喊話，他依稀記得當年曾在中山足球 場開唱，也出席過時尚活動，表示自己還想去台灣第三次，喊話：「只要大家願意找我，我一定會飛過去！」

對於暌違26年再度飾演鬼塚英吉，反町隆史覺得雖然故事背景是日本 ，但無論什麼地方都會希望有這種為學生挺身而出的老師吧！也透露和老婆松嶋菜菜子為了這部戲在家和片場都聊了不少，當然與「老學生」們的重逢更是開心。

「麻辣教師GTO REVIVAL」上週五（5日）在friDay影音上架後，直接超越去年獨家日劇「派對咖孔明」的開播收視人數，更創下今年戲劇類開播首週觀看人數新高峰，並登上平台有史以來日劇最佳收視寶座，鬼塚英吉從平成到令和依舊是人氣王。