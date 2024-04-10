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台劇「不夠善良的我們」好評 重溫林依晨5部經典代表作

記者楊起鳳／即時報導
「我可能不會愛你」的林依晨。(愛奇藝國際站提供)
「我可能不會愛你」的林依晨。(愛奇藝國際站提供)

由林依晨、許瑋甯、賀軍翔與柯震東主演的最新台劇「不夠善良的我們」上檔後深獲好評，愛奇藝國際版同時集結林依晨歷年的「天外飛仙」、「射鵰英雄傳」、「我可能不會愛你」、「小女花不棄」等代表作，讓觀眾在線上重溫經典。

出道22年的林依晨主演過多部夯劇，其中「射雕英雄傳」從1976年起至今約翻拍過7次，她在2008年與胡歌劉詩詩演出的版本，被劇迷譽為是神選角，在她的演繹下，「黃蓉」機靈生動又不失天真，在當年獲得極高評價，這也是她與胡歌繼古裝神話愛情劇「天外飛仙」後再度合作。

2011年林依晨與編劇徐譽庭首度在「我可能不會愛你」中合作，她把30歲「初老」女子面對工作職涯、感情歸宿時的糾結與焦慮心境演得到位，她和陳柏霖飾演的「程又青」及「李大仁」也成為「友達以上、戀人未滿」的最佳寫照，作品更讓兩人雙雙拿下「第47屆金鐘獎」戲劇節目男、女主角獎，並被陸續改編成韓、日、泰版，再次掀起台劇熱潮。

之後不管是現代愛情劇「老男孩」中個性獨立的英文老師或是「小女花不棄」裡生活顛沛流離的聖女，林依晨的演出皆令觀眾留下深刻印象。除了林依晨多部經典作品外，胡歌過往與劉詩詩、霍建華、楊冪、彭于晏等人演出的「仙劍奇俠傳3」和「風中奇緣」也都在愛奇藝國際站上線。

對於觀眾能在追看她的新劇「不夠善良的我們」...同時，還能再次回味她以往的作品，林依晨說：「不同階段作品裡的我真的都不太一樣，很榮幸自己參與講述過很多好看的故事，希望大家可以從中得到放鬆或是快樂，我會繼續鞭策自己接觸更多元的角色、說出更多好聽的故事。」

而當被問到歷年作品中，她最推薦觀眾優先觀賞哪一部時，她表示，其實從哪一部開始看都可以，因為每一部角色都不一樣，她也盡了當時最大的心力，所以無所謂順序。

最近林依晨重新錄製了「惡作劇2吻」裡的片尾曲「你」，她把片段放上抖音，邀粉絲進行合唱挑戰，昔日劇中搭檔鄭元暢也留言寫下「依晨ktv大家來合唱吧！」瞬間勾起大票劇迷心中回憶，吸引85萬人點讚。

「射鵰英雄傳」中的胡歌(左)與林依晨。(愛奇藝國際站提供)
「射鵰英雄傳」中的胡歌(左)與林依晨。(愛奇藝國際站提供)

胡歌 劉詩詩 台劇

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