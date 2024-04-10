遭美國海關監禁17小時 金曲女星不忍發聲

「漂流出口」主唱Putad Pihay歷經驚魂記。圖／摘自臉書

「漂流出口」曾獲金曲獎肯定，主唱Putad Pihay近日應邀飛往美國，參加「小島大歌」巡演，但因未申請工作簽證 被美國海關視為罪犯，被監禁17小時後搭機遣返 台灣，她發文報平安外也說：「大家出國絕對要保護自己的權益，我的個性太隨便了，言聽計從害到的是自己。」

Putad Pihay表示聽從「小島大歌」團隊指示，過海關時說「我來玩來旅遊」，海關看了她的入境紀錄且背著許多樂器，發現有異後先請她到一旁等待，「之後把我帶到一個地方開始FBI偵訊模式，我這一輩子沒有像這樣被當成罪犯過的痛苦經歷。」再度被問說到美國幹嘛時，她說是來玩且住在朋友家，打算進行音樂交流找靈感，對方表明希望別繼續撒謊，她才承認是受邀到美國演出。

「我被要求脫掉身上所有的東西，包括所有的穿環，但我的結婚戒指跟舌環是拿不下來的那種，他們才破例。開始手靠在牆上搜身，很仔細的搜身，碰觸身體每一寸肌膚，每個角落我認為被侵犯，但對他們來說只是例行公事」，她吐露過程的無助、畏懼心態，被關進小黑房不久之後，又被叫出進行偵訊，她說：「陸陸續續不知又被叫了幾次，我的每一個行動都被他們都用處理罪犯方式的態度對待，我感覺我徹底的被汙辱！我不是一個罪犯！他們說我拿旅遊簽非法工作就是個罪犯！」