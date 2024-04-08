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72歲洪金寶太能打 打到古天樂「訪問都吃力」

記者黃保慧／即時報導
導演鄭保瑞（右二）與動作指導谷垣健治（左一）。圖／華映娛樂提供
導演鄭保瑞（右二）與動作指導谷垣健治（左一）。圖／華映娛樂提供

古天樂、洪金寶、任賢齊、劉俊謙、林峯、蔡思韵等實力派巨星共同演「九龍城寨之圍城」。其中古天樂演出九龍城寨的精神領袖龍捲風，他表示電影是部陽剛味很重的動作片，「很多演員都進行動作訓練一年，除非是極高難度的動作場面才會用替身代勞，不然都是演員自己演出。」

72歲洪金寶在電影中演出想佔領城寨的大老闆，和古天樂是敵對的關係，他透露古天樂的身手進步很多，已經是動作戲的老手，古天樂表示這回也有自己也有多場打戲，至於是否感到吃力，他笑說：「現在連做訪問都會覺得吃力了。」那是導演鄭保瑞如何說服他演出呢？他搞笑的說：「有到收片酬就被打動了啊！」

任賢齊在片中扮演城寨中的大地主，他表示電影中有很多精彩的動作場面，還有兄弟之間情誼，很多故事串連，「我自己也非常期待上映時可以看到成果。」

「九龍城寨之圍城」改編自根據知名作家余兒小說、香港漫畫家司徒劍所繪製的漫畫自「九龍城寨」，由香港影壇的黃金陣容集合的台前幕後的精英團隊，不但精細重現80年代香港最知名的「三不管」九龍城寨的獨特景色，以緊張刺激的節奏，喘不過氣的武打動作情節，華麗細緻而充滿香港回憶的場景，再加上各式精彩角色，活現於大銀幕上。

古天樂飾演龍捲風。圖／華映娛樂提供
古天樂飾演龍捲風。圖／華映娛樂提供
洪金寶大哥飾演大老闆。圖／華映娛樂提供
洪金寶大哥飾演大老闆。圖／華映娛樂提供

香港 龍捲風

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