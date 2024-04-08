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太暖心…朱智勛、韓孝周連線見面會「關心台灣大地震」

記者李姿瑩／即時報導
朱智勛和韓孝周萌比愛心。(Disney+提供)
朱智勛和韓孝周萌比愛心。(Disney+提供)

朱智勛、韓孝周主演的Disney+ 科幻懸疑韓劇「支配物種」，今天在台灣舉辦獨家粉絲見面會。朱智勛、韓孝周透過連線，為即將在4月10日上線的新劇宣傳，並在活動上與粉絲熱情互動，一展男神女神親民魅力。

韓孝周憑藉「MOVING異能」在台灣打出優異收視成績，如今再次與Disney+ 合作，並出席品牌舉辦的首場台灣粉絲見面會，忍不住感性分享「今天能這樣跟粉絲見面真的很開心」，與朱智勛兩人更主動表示透過新聞得知台灣發生強震，並向台灣粉絲們暖心喊話「會為大家祈禱應援」。

朱智勛與韓孝周兩人也與現場和線上的粉絲組隊大玩遊戲， 在「終極二選一」遊戲中，兩人各自攜手一位粉絲相互PK，然而當大家被問到韓孝周在Disney+ 的「MOVING異能」角色名字 是「金美賢」還是 「李美賢」時，全場只有朱智勛答錯，韓孝周雖然溫柔笑說「Disney+ 就可以看了耶」，但朱智勛還是緊張的大喊「我真的有看啦！真的！」。

在「模仿遊戲」中，朱智勛、韓孝周則需要和幸運粉絲一起做出象徵特定名詞的動作，題目包括保鑣、VR、心臟等，外表高冷的朱智勛玩起遊戲像孩子般卯足全力搶答，超可愛的反差萌也讓現場粉絲暴動，有趣的是，朱智勛每每做完動作，就會發現他與韓孝周及兩位粉絲的動作完全不同，也讓主持人搞笑又崩潰的大喊：「朱智勛你到底在做什麼！？」

「支配物種」劇情描述2025年的未來世界，講述由尹自由（韓孝周飾）領軍的BF企業研發出取代天然肉類的「人工培植肉」，但隨著培養肉市場快速成長，企業內外也漸漸出現質疑的聲音，更牽扯出跟政府、駭客、恐怖份子相關的致命殺機，深陷危機的CEO尹自由也在這時與偽裝成私人保鏢的禹採耘（朱智勛飾）相遇。

Disney 韓劇 駭客

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