結案…黃子佼涉性騷擾 「這原因」獲不起訴

藝人黃子佼（中）。圖／聯合報系資料照片

藝人黃子佼 於去年＃Me too風波期間，被控涉嫌強制猥褻及違反毒品 、兒少性剝削防制條例等罪。台北地檢署偵辦，因查無黃有強拍攝影像事證，且雙方已和解，處分不起訴。檢方另查出，黃子佼持有7張未成年性影像，依涉嫌兒童及少年性剝削防制條例，處分緩起訴，期間2年，支付國庫120萬(台幣，約3.75萬美元)，緩起訴確定後3個月內，書立悔過書1份。

檢方指出，黃子佼被控涉嫌於2013年2月至3月間，在台北市信義區某工作室內，利用拍攝大尺度攝影作品機會，違反A女意願，從事強制性交、強制猥褻、強制拍攝影片等行為，涉有刑法第211條第1項、第304條第1項等罪嫌。

檢方依告訴意旨認為，黃子佼當時並無暴力、脅迫或威壓之行為。A女就部分重要情節，表示無法記憶或無印象。A女於案發後，亦未尋求司法協助進行採證或就醫求診，尚乏客觀事證足認被告有強制性交、猥褻等犯行。

檢方從搜索扣案之相關電腦、硬碟、記憶卡等證物，均查無被告有對A女強制拍攝影像之事證，考量雙方已和解，告訴人已具狀請求撤回告訴並為不起訴處分。

此外，有關民眾寄發電子郵件告發黃子佼部分，有被害人指稱17歲時，黃子佼曾在車內，未經同意即親吻被害人，另於2011年某日，在台中市台灣大道某飯店房間內，以拍攝藝術照為名，使被害女子裸露上半身，並拍攝影像，認為黃涉犯性騷擾 防治法第25條第1項等罪嫌。

檢方調查認為，親吻部分，依被害人於臉書貼文及其證述內容，黃子佼應係於二人對話時為突襲式親吻，且無其他身體接觸行為，核屬性騷擾範疇，該罪應告訴乃論。惟被害人並未提出告訴，且已陳報和解協議書，自無從加以追訴，簽結此部分。

另外，拍攝半裸影像部分，被害人當時並非兒童或少年（已滿18歲），黃子佼並未以強暴、脅迫手段使被害人脫去衣物，拍攝過程中兩人亦無肢體接觸，無從認定有性騷擾或強制猥褻罪嫌，此部分僅屬個人私德領域行為，被害人亦未提出告訴，查無具體不法犯罪情事，簽結此部分。

有關黃子佼涉嫌毒品部分，另案偵辦中。

不過，檢方搜索時查出，黃子佼從2014年2月12日起，加入名為專門販賣未成年或成年女子性影像的網路論壇「創意私房」、「小圈子」，並從2023年2月15日起，用隨身硬碟儲存持有7張身分不詳的未成年女子的性影像，涉犯兒童及少年性剝削防制條例之無正當理由持有少年性影像罪。

檢方考量，黃子佼犯後已坦承犯行，自願拋棄該硬碟，無散布或販賣性影像情形，處分緩起訴，期間2年，支付國庫120萬，緩起訴確定後3個月內，書立悔過書1份，字數不少於1200字，可以電腦繕打，需親自簽名並交付北檢。