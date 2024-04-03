「精靈系女神」隱婚2年 IG突公布仙氣婚紗照

安雅泰勒喬伊秀出婚紗照，證明已婚。圖／摘自IG

「后翼棄兵」氣質女星安雅泰勒喬伊以仙女氣質擄獲不少觀眾的心，近年更是戲約不斷，今年更一口氣演出「沙丘：第二部」、「芙莉歐莎」等大片，她2年前傳出密婚，卻始終未對外回應此事，如今終於在IG公開婚紗照，慶祝結婚2周年。

安雅與知名音樂人麥爾坎麥克雷從2021年開始交往，時常一起出席公開活動，並分享兩人私下生活照片，昨日終於在IG貼出一系列婚紗照，並寫下：「2年前的愚人節，我在紐奧良嫁給我最要好的朋友，那一天的魔力延續至今，至今仍在我全身每一個細胞裡蔓延，2周年快樂，我的愛人...你是最酷的。」

在這些照片中，安雅盤起金色長髮，披上優雅婚紗，看起來氣質高雅，而2人的婚禮蛋糕竟然是「心臟」，外型相當寫實，她還笑說：「我是吸血鬼萊絲特。」致敬這對夫妻最愛的小說「吸血鬼紀事」。