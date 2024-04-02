松嶋菜菜子登「GTO」合體反町隆史 50歲長這樣全網驚呆

反町隆史重返校園。圖／friDay影音提供

話題日劇 「麻辣教師GTO REVIVAL」，昨晚（一）於日本 播出開出9.6%收視率，稱霸同時段所有節目，除了有如同學會的開場5分鐘，最受矚目的莫過於松嶋菜菜子的現身，觀眾、網友異口同聲驚呼「這樣50歲合理嗎？」

經典日劇「GTO麻辣教師」相隔26年再拍特別篇「麻辣教師GTO REVIVAL」，從宣佈到開播都話題不斷，劇組找來當時的幾位學生要角，在開場五分鐘內依序現身，其中窪塚洋介與小栗旬在教育領域擁有令人刮目相看的成就，也是促使被超過30間學校辭退的反町隆史重返校園執教的重要關鍵人。

50歲的反町隆史重返校園，勾起觀眾26年前的熱血回憶，騎著重機開場的反町隆史飾演鬼塚英吉帥氣依舊，但在短短不到兩個小時內，大家最想看的還是他與松嶋菜菜子飾演的冬月梓從老師轉戰空姐的互動，沒想到反町隆史竟大膽掛了她兩次電話，觀眾對於可以看到因本劇結緣成為真正夫妻的兩人再度同台興奮不已，大喊這樣的夫婦共演真的有如奇蹟。

令人最驚訝的還是松嶋菜菜子的外貌，50歲的她，網友們紛紛讚歎「這也太美了吧？！」、「松嶋菜菜子經過26年還可以這麼美是怎樣？」、「這樣50歲我真的無言」，也讓「冬月先生」在X（前身為推特 ）瞬間成為熱搜關鍵字。