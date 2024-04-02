泰勒絲戀情驚傳危機？男友一家變成「卡戴珊家族」

泰勒絲的事業一帆風順，獲獎不斷，感情生活卻有危機。（路透資料照片）

樂壇女王泰勒絲 透過短片接受網路電台平台iHeartRadio聽友票選頒贈的「年度藝人」大獎，感謝粉絲熱烈支持，也宣告新專輯登場之外，「時代」巡迴演唱會也將在今年前進歐洲，她的工作檔期還是排得很滿，哪怕她與美式足球 堪薩斯城酋長隊的邊鋒崔維斯凱爾西還在熱戀中。不過，根據八卦刊物「Globe」報導，這段被粉絲視為「高中運動金童與校園女王之戀現實版」的戀情，已經出現危機，崔維斯對於泰勒絲黏得太緊，讓她開始喘不過氣，希望他給彼此一些空間。

泰勒絲與崔維斯凱爾西去年秋天陷入熱戀，不只她常去球場為他加油打氣，他也會在比賽空檔去看她的演唱會、順便享受甜蜜時光，就算她離開美國到阿根廷、新加坡 開唱，他照樣追過去，在公眾眼前大秀恩愛，粉絲的心更加融化。然而「Globe」卻稱崔維斯讓泰勒絲感到壓力，雪上加霜的是他的示愛雖然直接卻被她覺得太俗，有些尷尬，因此不見得那麼樂意他一直跟著