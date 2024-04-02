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泰勒絲戀情驚傳危機？男友一家變成「卡戴珊家族」

記者蘇詠智／即時報導
泰勒絲的事業一帆風順，獲獎不斷，感情生活卻有危機。（路透資料照片）
泰勒絲的事業一帆風順，獲獎不斷，感情生活卻有危機。（路透資料照片）

樂壇女王泰勒絲透過短片接受網路電台平台iHeartRadio聽友票選頒贈的「年度藝人」大獎，感謝粉絲熱烈支持，也宣告新專輯登場之外，「時代」巡迴演唱會也將在今年前進歐洲，她的工作檔期還是排得很滿，哪怕她與美式足球堪薩斯城酋長隊的邊鋒崔維斯凱爾西還在熱戀中。不過，根據八卦刊物「Globe」報導，這段被粉絲視為「高中運動金童與校園女王之戀現實版」的戀情，已經出現危機，崔維斯對於泰勒絲黏得太緊，讓她開始喘不過氣，希望他給彼此一些空間。

泰勒絲與崔維斯凱爾西去年秋天陷入熱戀，不只她常去球場為他加油打氣，他也會在比賽空檔去看她的演唱會、順便享受甜蜜時光，就算她離開美國到阿根廷、新加坡開唱，他照樣追過去，在公眾眼前大秀恩愛，粉絲的心更加融化。然而「Globe」卻稱崔維斯讓泰勒絲感到壓力，雪上加霜的是他的示愛雖然直接卻被她覺得太俗，有些尷尬，因此不見得那麼樂意他一直跟著

但崔維斯正樂得享受身為當紅名人的特權，出入各個場合都會被視為貴賓、得到不一樣的禮遇，他根本沒辦法捨棄，腦筋動得快的影視業者，也很想為他和家人開一個真人秀，把他們捧成「下一個卡戴珊家族」，如此一來，他和泰勒絲的戀愛細節就更會攤在陽光下，恐怕讓泰勒絲加倍倒胃。儘管崔維斯還沒有公開透露到底泰勒絲的哪一場歐洲演唱會他會過去看，「Globe」諷刺他「八成都已經把行李打包好了」，這麼黏的男友，就看泰勒絲要如何應付了。

泰勒絲（左）與崔維斯凱爾西的戀情被傳有問題。圖／摘自Globe
泰勒絲（左）與崔維斯凱爾西的戀情被傳有問題。圖／摘自Globe

泰勒絲 新加坡 足球

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