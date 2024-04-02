S媽出庭喊委屈 惹汪小菲諷：躺在那什麼都不幹誰委屈了

北檢2日以證人身分約談「S媽」黃春梅（左）到庭。記者房荷庭／攝影

汪小菲 和徐家恩怨扯不完。大S 指控汪小菲將家中4件高價藝術品搬走，檢方2日傳喚證人S媽(黃春梅)出庭說明狀況，S媽走出庭外，面對大批媒體追問是否受到委屈時，一句「當然委屈」，竟惹汪小菲不快，晚上汪小菲幫張蘭直播賣酸辣粉時，被問到這件事，他氣到直說，「我就想問問，她每天躺在那裡什麼都不幹，有吃有喝，住大房子吹空調，她委屈嗎？」

汪小菲不吐不快，說爸媽因為他娶大S，沒回北京，好幾年沒看到自己，委屈的人應該是他們，「我最委屈吧，因為我還得賣粉呢，使勁呢，對吧」。大S和汪小菲還有多條官司在打，期間動不動就互掀瘡疤，觀眾只能一旁看戲，一邊不斷感受到婚姻走到這步不斷秀下限，汪小菲日前才大鬧大S住處，新聞沸沸揚揚，兩岸觀眾都感嘆息，看來官司還沒結束，未來還有戲看。

汪小菲前年從原住所搬移4件高價值畫作，大S提告汪涉犯損害債權。台北地檢署認定，汪搬畫目的為取回個人物品，今年1月處分不起訴。大S不服，向台灣高等檢察署聲請再議，經審查後將案件發回北檢續查。檢方今以證人身分約談S媽黃春梅到庭。

S認為，汪小菲基於損害債權犯意，命司機搬移4件高價值藝術品，再於不詳時間委由第三人隱匿畫作，提告汪涉犯毀損債權。