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「繁花」後地位大不同… 唐嫣「穩占C位」碾壓劉亦菲、楊冪等「85花」

娛樂新聞組／即時報導
唐嫣(右三)坐在胡歌(右四)左邊，而胡歌的右邊則坐著周迅(左三)。(取材自微博)
唐嫣(右三)坐在胡歌(右四)左邊，而胡歌的右邊則坐著周迅(左三)。(取材自微博)

由香港導演王家衞執導、監製的內地電視劇「繁花」，開播後掀起一股風潮，熱度至今未退散。除了男主角胡歌受到關注，三大女主角之一的唐嫣亦被盛讚登上演藝生涯巔峰，成為「85花」之冠。日前，唐嫣與胡歌一同出席「電視劇品質盛典」，座位安排明顯變化，引起網友熱議。

從流出的現場照片可見，胡歌的座位被安排於第一排正中間「C位」，唐嫣坐在胡歌的左邊，而胡歌的右邊則坐著「三金影后」周迅。唐嫣與周迅一同被編排在胡歌兩側，足見地位與昔日大不同，碾壓劉亦菲、楊冪、劉詩詩、趙麗穎等「85花」。

據了解，在大型活動上，最容易看出藝人的「咖位」，多數情況下，胡歌會坐在C位，然後以他為中心，兩邊坐著的女星代表著她們在內娛的人氣和咖位。

唐嫣這次能和周迅分別坐在胡歌兩邊，說明了唐嫣如今在內娛的影響力確實比之前提升很多，這一且都拜「繁花」之賜。而曾經坐在靠近C位的楊冪如今坐到了靠邊位置，Angelababy更是直接「消失」了

唐嫣自從和羅晉結婚後，沉寂了好幾年，讓她在內娛地位一度驟降，在和其他85花合照時也只能站在角落。自從「繁花」熱播後，唐嫣飾演的「汪小姐」助她擺脫「傻白甜」形象，成功打贏翻身仗。

唐嫣因為「繁花」再創事業高峰。(取材自微博)
唐嫣因為「繁花」再創事業高峰。(取材自微博)

胡歌 周迅 繁花

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