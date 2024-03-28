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嚥不下這口氣 韓韶禧再嗆惠利「有什麼有趣的」

記者李姿瑩／即時報導
韓韶禧壓不住內心委屈。（摘自Instagram）
韓韶禧壓不住內心委屈。（摘自Instagram）

韓韶禧為了柳俊烈，再次槓上前女友惠利和酸民。她發文為自己辯駁，想問惠利「前任有了新女友，是有什麼有趣的」，害得身為現任女友的她被謠言攻擊。

韓韶禧發文一開頭就說：「面對這麼多的臆測，我也累了。」她表示，自己和柳俊烈就是2023年11月攝影展第一次見面，之前從未聯絡過，也沒有共同朋友，家裡的北極熊玩偶是2021年自己買的。

她強調柳俊烈和惠利是去年分手，兩段感情「真的不是無縫接軌」，她也沒有不尊重前任的意思。而惠利提到去年11月還有跟柳俊烈見面，韓韶禧不予置評，只知道他們絕非談復合。

她提到自己連絡不上惠利，也對柳俊烈保持沉默感到很鬱悶。「我希望雙方公司能夠表明事實，在此誠懇拜託。」她不希望再造成工作、粉絲和公司困擾，希望釐清事實，不要再造謠她「可能是無縫接軌」。

韓韶禧看了網路留言，心情大受影響，也不知道惠利到底有沒有看到她道歉。但她質疑惠利把柳俊烈貼上無縫接軌的標籤，故意把不是為了復合而傳的訊息，講得好像充滿留戀一樣，非常好奇她為何要這麼做。

韓韶禧對於在機場燦笑也被罵更感到委屈，這是身為藝人的基本禮貌，不知道大家「為什麼會討厭我」。她也知道發文一定又會被嫌歹戲拖棚，但她就是嚥不下這口氣，明明自己最討厭無縫接軌，卻被說成是那樣的人。

她最後警告酸民不要再消費她，討厭她就不要看，離她越遠越好。不過這篇發文沒多久又被她刪除，韓韶禧內心糾結可想而知。

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