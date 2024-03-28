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新版「紅樓夢」預告曝光 秦可卿「花瓣遮私密處」 網：是「青樓夢」吧

娛樂新聞組／即時報導
秦可卿的畫面香艷，受到網友議論。(取材自微博)
秦可卿的畫面香艷，受到網友議論。(取材自微博)

中國長篇古典小說之一的「紅樓夢」，講述賈府一家的興衰榮亡，自出版以來備受推崇，衍生出不少影視劇、舞台劇等。近日，電影「紅樓夢之金玉良緣」發布預告，角色造型紛紛曝光，其中，秦可卿的性感造型被網友認為太過香艷，還有人問，是「紅樓夢」還是「青樓夢」？

「紅樓夢」曾多次被翻拍成電視劇，其中以1987年陳曉旭、歐陽奮強、鄧婕主演的版本，最讓人印象深刻；而2010年由李少紅執導，楊洋、蔣夢婕、于小彤等主演的新版「紅樓夢」，也受到不少粉絲喜愛。

近日，由胡玫導演，林鵬、盧燕、邊程、張淼怡、黃佳容主演的「紅樓夢之金玉良緣」公開最新預告片段，其中，秦可卿的部分讓不少網友看了傻眼，只見她身穿白色長袍躺在花瓣中，僅扣住胸前一處，露出大片雪白肌膚，私密處則用花瓣遮住，像極三級片畫面。

不少網友紛紛吐槽，「媽呀，這是青樓夢？」、「原著說秦可卿是體態風流，不是風騷」、「紅樓夢生生的把大觀園拍成了怡紅院，把小姐拍成了迎客的頭牌們」、「是『青樓夢』吧」、「有『玉蒲團』的味道」。

不過，片方解釋這個鏡頭其實是拍賈寶玉夢遊太虛幻境遇到的「可卿仙子」，於是有網友表示，「做春夢穿著這樣已經保守了」。

據悉，秦可卿在「紅樓夢」中原是官員秦業從養生堂抱來的養女，後嫁入賈家，成為寧國府長孫賈蓉的妻子，但她還未有子嗣就身患重疾，早早離世。她在全書所占篇幅很少，生前只在六回中登場，只在三回中有對白。

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