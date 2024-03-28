「張員瑛姊姊」演惡女走紅 卻不認跟妹妹長得像

圖／擷自張員瑛instagram(左)、KINGKONG by STARSHIP instagram

南韓 人氣女團IVE成員張員瑛長相甜美、身材姣好受到粉絲喜愛，她在參加選秀時期就因12頭身絕佳比例與精緻臉蛋備受關注。日前他的親姊姊張多雅被傳將以演員身分出道，先拍攝隱形眼鏡廣告試水溫。在處女作《金字塔遊戲》飾演惡女爆紅之後，張多雅也在近日的採訪中聊到以「張員瑛姊姊」身分被公開的方式，她坦言並非本意公開，也希望有朝一日能撕去「張員瑛姊姊」標籤。

張多雅在首部主演電視劇《金字塔遊戲》中飾演看似溫柔婉約，實際上卻是惡女的「公主」白夏凜，精彩演出備受討論。在出道作公開前她曾拍攝隱形眼鏡廣告小試水溫，當時就被爆出是張員瑛親姊姊。對此張多雅在近日的中表示原先不想讓人知道，也否認是跟隨妹妹腳步進入演藝圈。她表示自己從以前就很清楚想成為演員的夢想，實現後也無動搖過、放棄過，反而擔心自己的演出不夠好。