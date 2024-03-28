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「張員瑛姊姊」演惡女走紅 卻不認跟妹妹長得像

編輯蔡欣妤／即時報導
圖／擷自張員瑛<a href='https://www.instagram.com/for_everyoung10/' target=_blank>instagram</a>(左)、KINGKONG by STARSHIP <a href='https://www.instagram.com/kkbyss/' target=_blank>instagram</a>
圖／擷自張員瑛instagram(左)、KINGKONG by STARSHIP instagram

南韓人氣女團IVE成員張員瑛長相甜美、身材姣好受到粉絲喜愛，她在參加選秀時期就因12頭身絕佳比例與精緻臉蛋備受關注。日前他的親姊姊張多雅被傳將以演員身分出道，先拍攝隱形眼鏡廣告試水溫。在處女作《金字塔遊戲》飾演惡女爆紅之後，張多雅也在近日的採訪中聊到以「張員瑛姊姊」身分被公開的方式，她坦言並非本意公開，也希望有朝一日能撕去「張員瑛姊姊」標籤。

張多雅在首部主演電視劇《金字塔遊戲》中飾演看似溫柔婉約，實際上卻是惡女的「公主」白夏凜，精彩演出備受討論。在出道作公開前她曾拍攝隱形眼鏡廣告小試水溫，當時就被爆出是張員瑛親姊姊。對此張多雅在近日的中表示原先不想讓人知道，也否認是跟隨妹妹腳步進入演藝圈。她表示自己從以前就很清楚想成為演員的夢想，實現後也無動搖過、放棄過，反而擔心自己的演出不夠好。

張多雅也透露張員瑛傳送《金字塔遊戲》中她的表情包給自己看，以此認證有在收看姊姊主演的韓劇。另外她也認為自己跟張員瑛長得不像，不過身邊的人總是認為兩人長相相似，對此她很懷疑是因為自己是張員瑛親姊姊消息曝光後，人們才認為兩人長得像，若是不知情的話也許也不會覺得相似。最後她認為「張員瑛姊姊」頭銜令人感到負擔，希望自己未來能夠透過演技撕掉這個標籤。

圖／擷自instagram
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韓劇 南韓

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