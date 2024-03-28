我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

關鍵1分鐘擋下車流 警想通知橋上工人…已來不及

雖不是螃蟹但是… 蟹肉棒的最大誤解

連2年奪韓國同志最愛演員冠軍 男神露臀：不讓同志失望

記者黃保慧／即時報導
孫錫久主演的「神鬼對決」4月19日上映。圖／車庫提供
孫錫久主演的「神鬼對決」4月19日上映。圖／車庫提供

孫錫久主演的「神鬼對決」昨日（27日）在韓上映首日便以單日觀影人次12萬7677名的成績。獲封「荷爾蒙噴發機」的孫錫久透露自己很引以為傲的一點，就是被韓國男同志選為最喜歡的男演員第一名，而且已經連續兩年都穩居冠軍寶座！孫錫久表示：「同志朋友們對於流行趨勢很敏銳，所以我覺得若獲得他們的喜愛，似乎就成功了！」

身為目前韓國炙手可熱的演員代表孫錫久，自曝曾在電影「配對遊戲」中有露臀的場面，他笑說：「我可不是平白無故上了男同志的排行榜呢！」

孫錫久還分享自己曾在IG上看到男演員在作品中露臀的組圖，而他的露臀圖也和多位好萊塢男星的放在一起，這讓他感到很榮幸！孫錫久說其實當時工作人員說可以用替身演員，但他覺得應該要誠實坦率一點，就親自上陣！更開玩笑地說這樣才不會讓同志朋友們失望，他是很有誠意地用「真臀」上排行榜的！

他出道後曾飾演許多角色，警察、罪犯、律師、教授、廣告導演、軍官等角色，這次他在片中首度挑戰詮釋記者「林商鎮」一角，他回想起準備過程表示：「原著小說的作者張康明先生是名記者，我曾和他單獨見面，學習記者具備的特點。特別的是，學習記者們如何進行採訪，以及將內容寫成報導的過程是最有趣的！」

孫錫久坦言自己覺得有使命感和正義感的角色並不有趣，他說：「因為覺得不夠人性化，『林商鎮』雖然有自己獨有的正義感，但卻不是大部分人認同的正義感，這點讓我覺得很有魅力，我想這應該就是本作的主題。這是部你會問『什麼是真的？』，因為這個人很沒出息，所以才會產生那樣的問題的故事。」電影4月19日上映。

孫錫久主演的「神鬼對決」4月19日上映。圖／車庫提供
孫錫久主演的「神鬼對決」4月19日上映。圖／車庫提供
孫錫久主演的「神鬼對決」4月19日上映。圖／車庫提供
孫錫久主演的「神鬼對決」4月19日上映。圖／車庫提供

同志 好萊塢

上一則

「華妃」又使壞了 私下「反差萌」真面目曝光被誇團寵

延伸閱讀

RCEP上路兩年…中國、東協國家利用率仍低

RCEP上路兩年…中國、東協國家利用率仍低
「3體」話題延燒 強占Netflix全球榜單第2名

「3體」話題延燒 強占Netflix全球榜單第2名
自己的出生率自己救 這家韓企大手筆補助 每胎7.5萬

自己的出生率自己救 這家韓企大手筆補助 每胎7.5萬
車禍要女大生做愛賠償 檢察官罰俸3月

車禍要女大生做愛賠償 檢察官罰俸3月

熱門新聞

朱嘉倩宣布將告別演藝行業。（取材自微博）

「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業

2024-03-23 08:30
吳啟華在「九品芝麻官」中飾演狀師「方唐鏡」，讓人印象深刻。(取材自豆瓣電影)

「新九品芝麻官」才翻車… 吳啟華新片又扮「方唐鏡」 網酸：很缺錢嗎

2024-03-25 21:34
賈玲(右)和吳彥祖的合照中可見，她的皺紋十分明顯。(取材自微博)

「熱辣滾燙」闖好萊塢…賈玲合影吳彥祖 「減重副作用」全都露

2024-03-21 21:31
賈玲(右)和吳彥祖的合照中可見，她的皺紋十分明顯。(取材自微博)

賈玲現身洛杉磯 合影吳彥祖驚見減肥後遺症

2024-03-22 02:24
劉學義劍眉星目，古裝扮相俊美。(取材自微博)

「花間令」熱度勝「烈焰」 任嘉倫被同公司男星「彎道超車」？

2024-03-22 07:00
喬歐文被稱光靠前女友就讓自己不用再為錢發愁，變成富翁。（路透資料照片）

前男友靠她大賺 從此不用為錢擔心？泰勒絲超不爽

2024-03-22 09:15

超人氣

更多 >
四月初運勢一路順遂 4生肖有貴人提拔飛升

四月初運勢一路順遂 4生肖有貴人提拔飛升
洛杉磯女網紅零元購 店主使出一招逼她退貨賠錢

洛杉磯女網紅零元購 店主使出一招逼她退貨賠錢
網紅到二手商店挖寶 僅花3元買到價值119元Nike Air Force 1運動鞋

網紅到二手商店挖寶 僅花3元買到價值119元Nike Air Force 1運動鞋
褐髮美女出現地中海頭禿 用對三方法「六周治好」

褐髮美女出現地中海頭禿 用對三方法「六周治好」
紐約市堵車費正式通過…最快6月開收 私家車要繳15元

紐約市堵車費正式通過…最快6月開收 私家車要繳15元