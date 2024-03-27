寫真沒做宣傳仍大賣 「山河令」張哲瀚展現陽光活力

張哲瀚個人寫真「藍風的信 Hyacinth」熱賣破萬本。（ShaShin提供）

大陸男星張哲瀚2015年在「琅琊榜」飾演少年林殊嶄露頭角，2021年憑藉武俠劇「山河令」中男主角周子舒受到關注，近年則轉往海外發展，去年起在泰國 、馬來西亞及香港 等地舉行「洪荒劇場」演唱會大受歡迎，今年初發行首本旅拍寫真書「藍風的信 Hyacinth」，即使沒做宣傳仍熱賣，如今突破萬本成績。

據悉，張哲瀚寫真書今年1月31日正式發行當日，因湧入大量訂單，造成後台差點當機，讓出版商見識到張哲瀚驚人魅力。而張哲瀚本人則對台灣粉絲的熱情很感動，坦言：「很意外，想不到自己沒辦法來宣傳，大家還是那麼支持，真的很開心。」出版商非常滿意，期望有機會能讓他來台正式宣傳。