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寫真沒做宣傳仍大賣 「山河令」張哲瀚展現陽光活力

記者杜沛學／台北即時報導
張哲瀚個人寫真「藍風的信 Hyacinth」熱賣破萬本。（ShaShin提供）
張哲瀚個人寫真「藍風的信 Hyacinth」熱賣破萬本。（ShaShin提供）

大陸男星張哲瀚2015年在「琅琊榜」飾演少年林殊嶄露頭角，2021年憑藉武俠劇「山河令」中男主角周子舒受到關注，近年則轉往海外發展，去年起在泰國、馬來西亞及香港等地舉行「洪荒劇場」演唱會大受歡迎，今年初發行首本旅拍寫真書「藍風的信 Hyacinth」，即使沒做宣傳仍熱賣，如今突破萬本成績。

據悉，張哲瀚寫真書今年1月31日正式發行當日，因湧入大量訂單，造成後台差點當機，讓出版商見識到張哲瀚驚人魅力。而張哲瀚本人則對台灣粉絲的熱情很感動，坦言：「很意外，想不到自己沒辦法來宣傳，大家還是那麼支持，真的很開心。」出版商非常滿意，期望有機會能讓他來台正式宣傳。

「藍風的信 Hyacinth」取景東南亞各地，呈現出張哲瀚居家、泳池、海島、沙灘等不同風情，有起床刮鬍子俏皮模樣，也有乘著小船戶外活動的健康陽光。因為影視歌多方粉絲力挺，寫真書上架後，發行2個月就悄悄破萬本。品牌總監Taker表示：「張哲瀚是我近年成績最好的一本，銷量仍持續上升中，我們期待10萬本銷量也不是不可能啊！」

張哲瀚憑藉「山河令」在台累積高人氣。（摘自Instagram）
張哲瀚憑藉「山河令」在台累積高人氣。（摘自Instagram）
張哲瀚個人寫真「藍風的信 Hyacinth」熱賣破萬本。（ShaShin提供）
張哲瀚個人寫真「藍風的信 Hyacinth」熱賣破萬本。（ShaShin提供）
張哲瀚近年在海外市場發展，成績亮眼。（摘自Instagram）
張哲瀚近年在海外市場發展，成績亮眼。（摘自Instagram）
張哲瀚個人寫真「藍風的信 Hyacinth」熱賣破萬本。（ShaShin提供）
張哲瀚個人寫真「藍風的信 Hyacinth」熱賣破萬本。（ShaShin提供）

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