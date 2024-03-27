大熱約會節目「千金求鑽石」 迎來首位亞裔女主角

越南裔的陳珍(Jenn Tran，音譯)成為新一季「千金求鑽石」的主角，創下節目20年來歷史。(截取自陳珍Instagram@jenntranx)

美國大熱約會實境電視節目「千金求鑽石」將在新一季迎來亞裔 千金，這也是該電視節目系列史上第一次有亞裔成為主角。

由ABC播出的第21季「千金求鑽石(The Bachelorette)」將聚焦26歲的陳珍(Jenn Tran，音譯)，她來自邁阿密，正在學習成為一名醫師助理，會說兩種語言。在電視上宣布這一消息時，陳珍表示，「我感到非常、非常榮幸。」陳真是一名越南 裔美國人。

「在我成長過程中，一直希望在電視上看見亞裔，」陳珍說，「但每次亞裔都是扮演配角，或者是滿足某種刻板印象，總讓我感到被限制... 我很難想象自己成為主角。但這一次，我會成為我自己故事的主角。」

接受訪問時，陳珍聊到自己的背景，表示父親在成長過程中總是缺席，是越南移民 母親一手把她帶大的，「她放棄繼續讀醫，從越南移民來，為了給我更好的生活。父親離開後，她一人承擔父母雙方的角色，從未抱怨。」

陳珍在第28季「鑽石求千金(The Bachelor)」中爭單身漢格拉齊亞迪(Joey Graziadei)的芳心，但在第七周被淘汰。(截取自陳珍Instagram@jenntranx)

在第28季的「鑽石求千金(The Bachelor)」中，陳珍以參賽者的身分出現，爭取該季主角單身漢格拉齊亞迪(Joey Graziadei)的芳心，但在第七周被淘汰。

以陳珍為主角的新一季「千金求鑽石」將在今年夏天播出。陳珍表示，她希望找到「一個跟我一樣可靠和細心的人」。

「千金求鑽石」節目自2003年起在ABC播出，是「鑽石求千金」的衍生節目，通常從後者的參賽選手中選取一位女性成為前者下一季的主角。每一季，25名左右的單身漢對同一名千金展開追求，每季最後一集以求婚作為結束。從開播至今，「千金求鑽石」一共促成了五對夫妻。