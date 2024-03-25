劉學義才暴紅就塌房… 涉逃稅、不當言論、演大尺度片黑歷史被扒

劉學義被扒出曾演過大尺度電影「綠茶妹」。(取材自豆瓣電影)

大陸男演員劉學義近日演出「花間令」暴紅，人氣飆漲，但人紅是非多，網上開始出現負面流言，包括最敏感的偷稅逃稅，還有人挖出劉學義疑似對網友開黃腔，甚至連他曾演過大尺度黃片歷史也被挖出。

出道多年的劉學義曾演過「琉璃」、「千古玦塵」、「長風渡」、「少年歌行」多部電視劇，但多是配角，沒激起太大火花，直到在「花間令」中飾演鰥夫縣令「潘樾」，才一炮而紅，他在劇中深情帥氣、剛正不阿的形象，擄獲不少女粉的心。

隨著「花間令」討論度漸高，劉學義許多「黑歷史」也被挖出，包括最敏感的「偷稅逃稅」。

對此，劉學義工作室發聲明，第一點強調「劉學義自始依法納稅，不存在『偷稅逃稅』的行為」，第二點是要求相關主體立即刪撤涉嫌侵權內容，第三點言明已經完成網路蒐證並委託律師事務所全權處理，視具體情況採取行動，不限於民事訴訟、行政報案、刑事控告等方式進一步追究責任，絕不姑息。同時也請大眾切勿輕信侵權言論。

據悉，劉學義最讓人印象深刻的，就是和楊紫用同根湯匙吃蛋糕的事件，當時，劉學義被曝正在跟張予曦戀愛，哪怕後來楊紫極力澄清兩人只是朋友，但也無濟於事，造成劉學義口碑一路下滑。

近日，劉學義還被爆出，曾對著網友大開黃腔，也被扒出曾演過大尺度電影「綠茶妹」，當時，這部片還被「掃黃打非」通報。