我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

閃婚閃離敲詐千萬 翟欣欣逼死夫認罪

加州男子光天化日生吃人腿「啃到見骨」 路人實拍

「新九品芝麻官」才翻車… 吳啟華新片又扮「方唐鏡」 網酸：很缺錢嗎

娛樂新聞組／即時報導
吳啟華在「九品芝麻官」中飾演狀師「方唐鏡」，讓人印象深刻。(取材自豆瓣電影)
吳啟華在「九品芝麻官」中飾演狀師「方唐鏡」，讓人印象深刻。(取材自豆瓣電影)

喜歡周星馳電影的粉絲，一定忘不了30年前那部「九品芝麻官」。近日，翻拍版「新九品芝麻官」上映，票房、口碑慘不忍睹，遭網友吐槽「自取其辱」。沒想到，時隔數日，又有一部被指抄襲「九品芝麻官」的「浩哥鬧縣衙」上映，並請出「方唐鏡」吳啟華坐鎮，不出所料，該片負評不斷，還有網友質疑吳啟華：你真的這麼缺錢嗎？

「浩哥鬧縣衙」講述被貪官養大的孤兒張浩，為生存不得不學會一身混世本領，陰差陽錯間冒名頂替了安城縣長，在揭開身世之謎的同時激發潛藏內心的正義與良知。張浩用各種意想不到的無賴手段，與隻手遮天的鄉紳惡霸高登堂展開了一場曲折的生死博弈。

香港01報導，網友形容「浩哥鬧縣衙」為「低配版『九品芝麻官』混『讓子彈飛』」，男主角張浩在網路大電影界相當有名，三年前曾自導自演「新逃學威龍」，獲得清一色差評，這次又「致敬」星爺，特地找來吳啟華助陣，沒想到網友仍舊不埋單，紛紛表示，「吳啟華你這是何苦呢，真的這麼缺錢嗎？」

眾所周知，吳啟華在「九品芝麻官」中飾演尖酸刻薄、目中無人的狀師「方唐鏡」，生動演技，讓人印象深刻。他的一句「我又跳出來了，打我啊笨蛋！」在網路流傳至今。不過，「浩哥鬧縣衙」就算請出他坐鎮，仍無法挽救口碑。

據悉，這不是吳啟華第一次再扮「方唐鏡」，前兩年，吳啟華曾神還原電影中造型，更重演多年前與周星馳飾演的包龍星對罵的一個場景。當時，吳啟華的狀態，還被不少網友大讚「不老男神」。

吳啟華坐鎮「浩哥鬧縣衙」，網友不埋單。(取材自微博)
吳啟華坐鎮「浩哥鬧縣衙」，網友不埋單。(取材自微博)

周星馳 香港

上一則

香港美女主播不敵熱浪 海灘狂秀S曲線

下一則

「蟻人4」驚傳無緣再拍 保羅路德回應不知情

延伸閱讀

首日票房不到千元…翻拍星爺「九品芝麻官」 網批自取其辱

首日票房不到千元…翻拍星爺「九品芝麻官」 網批自取其辱
首日票房816元… 翻拍星爺「九品芝麻官」 網吐槽「自取其辱」

首日票房816元… 翻拍星爺「九品芝麻官」 網吐槽「自取其辱」
周潤發、周星馳曾翻拍「七龍珠」 鳥山明傳不滿

周潤發、周星馳曾翻拍「七龍珠」 鳥山明傳不滿
周星馳「女足」選角 翻版王祖賢出線 國家隊的她也來了

周星馳「女足」選角 翻版王祖賢出線 國家隊的她也來了

熱門新聞

彭禺厶飾演包龍星，被指很「出戲」。(取材自微博)

首日票房816元… 翻拍星爺「九品芝麻官」 網吐槽「自取其辱」

2024-03-17 21:31
朱嘉倩宣布將告別演藝行業。（取材自微博）

「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業

2024-03-23 08:30
賈玲(右)和吳彥祖的合照中可見，她的皺紋十分明顯。(取材自微博)

「熱辣滾燙」闖好萊塢…賈玲合影吳彥祖 「減重副作用」全都露

2024-03-21 21:31
賈玲(右)和吳彥祖的合照中可見，她的皺紋十分明顯。(取材自微博)

賈玲現身洛杉磯 合影吳彥祖驚見減肥後遺症

2024-03-22 02:24
劉學義劍眉星目，古裝扮相俊美。(取材自微博)

「花間令」熱度勝「烈焰」 任嘉倫被同公司男星「彎道超車」？

2024-03-22 07:00
艾倫泰勒強森曾演過漫威「復仇者聯盟」系列中的「快銀」(摘自IMDb)

拖兩年多 新007人選終於出爐 就是演過漫威英雄的他？

2024-03-19 09:14

超人氣

更多 >
娘家總動員 凱特父母第一時間得知罹癌 全力照顧3外孫、支持女婿威廉

娘家總動員 凱特父母第一時間得知罹癌 全力照顧3外孫、支持女婿威廉
穿「這毛衣」宣布噩耗…英媒解析凱特罹癌影片穿搭：向大眾透露一訊息

穿「這毛衣」宣布噩耗…英媒解析凱特罹癌影片穿搭：向大眾透露一訊息
英王、凱特相繼罹癌 威廉夫婦不想管哈利也不打算和解

英王、凱特相繼罹癌 威廉夫婦不想管哈利也不打算和解
租霸橫行／華人十年房東夢 因租霸終結…賣房後「終能睡好覺」

租霸橫行／華人十年房東夢 因租霸終結…賣房後「終能睡好覺」
租霸橫行／「紐約客」租1晚住5年 還想奪旅館所有權

租霸橫行／「紐約客」租1晚住5年 還想奪旅館所有權