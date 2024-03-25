曾治豪改名叫「小賀」 婚後收入上繳老婆存頭期

曾治豪現在和老婆分工明確，為了女兒一起打拚。攝影王聰賢／攝影

曾治豪去年升格當爸，他也改名叫「小賀」重新出發，他說「這名字對我來說是有個故事，現在女兒5個月了，既然爸爸叫賀一航，我叫小賀也很合理，希望有個傳承的意義。」其實改名也是太太Meggy給他的建議，認為夫妻倆一起上節目，這名字簡單又好記，現在太太也成了他的左右手，幫他打理演藝工作，是標準的賢內助。

曾治豪去年8月宣布和「黑澀會美眉」Meggy結婚，過了2個月又公開已升格當爸，進度神速，他表示和老婆交往半年，很確定對方就是對的人，兩人都超過35歲，也有共識要結婚生子，同時又很聊得來，因此決定攜手共度一生，婚後他收入全都上繳，「給老婆管，比較可以存錢，以前我賺多少花多少，衣服要買破萬的潮牌，現在我都在蝦皮買。」他透露老婆婚前是保險 經紀，做到經理職位，嫁給他後急流勇退，當他的經紀人，他虧老婆「妳也是滿勇敢的」，老婆則自嘲「我也不知道我怎麼會這麼笨」，互動超閃。