我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

越大味道越好？新鮮優於冷凍？有關蝦的3個誤解

川普擔保金砍到1.75億 延10日交 封口費案4/15開庭

曾治豪改名叫「小賀」 婚後收入上繳老婆存頭期

記者林怡秀／專訪
曾治豪現在和老婆分工明確，為了女兒一起打拚。攝影王聰賢／攝影
曾治豪現在和老婆分工明確，為了女兒一起打拚。攝影王聰賢／攝影

曾治豪去年升格當爸，他也改名叫「小賀」重新出發，他說「這名字對我來說是有個故事，現在女兒5個月了，既然爸爸叫賀一航，我叫小賀也很合理，希望有個傳承的意義。」其實改名也是太太Meggy給他的建議，認為夫妻倆一起上節目，這名字簡單又好記，現在太太也成了他的左右手，幫他打理演藝工作，是標準的賢內助。

曾治豪去年8月宣布和「黑澀會美眉」Meggy結婚，過了2個月又公開已升格當爸，進度神速，他表示和老婆交往半年，很確定對方就是對的人，兩人都超過35歲，也有共識要結婚生子，同時又很聊得來，因此決定攜手共度一生，婚後他收入全都上繳，「給老婆管，比較可以存錢，以前我賺多少花多少，衣服要買破萬的潮牌，現在我都在蝦皮買。」他透露老婆婚前是保險經紀，做到經理職位，嫁給他後急流勇退，當他的經紀人，他虧老婆「妳也是滿勇敢的」，老婆則自嘲「我也不知道我怎麼會這麼笨」，互動超閃。

小倆口目前在林口租屋，最大目標是存到頭期款買房，他在外工作賺錢，老婆則是當他的後盾，「我太太比較辛苦，我幾乎都在外面工作，她在家負責照顧女兒，我們還會一起研究小孩的各種哭法。」新手爸媽容易為了照顧小孩起爭執，但他說兩人沒有吵過架，「頂多就是我太太很介意小孩在哭我都不去抱，我想說就讓小孩哭一下應該沒關係。」他笑說婚後朋友明顯變少，手機來電次數大幅下降，但他甘之如飴，目前生活重心就是顧好自己的小家庭，等女兒大到可以走路，就補辦婚禮。

曾治豪婚後明顯沉穩不少。攝影王聰賢／攝影
曾治豪婚後明顯沉穩不少。攝影王聰賢／攝影

保險

上一則

51歲陳慧琳現在長這樣 秀逆天身材淚訴「前任」

延伸閱讀

相隔不到一年 中國房價下跌近23% 專家：還會繼續跌

相隔不到一年 中國房價下跌近23% 專家：還會繼續跌
相隔不到一年 中國房價下跌近23%

相隔不到一年 中國房價下跌近23%
加州首購族補助 擬擴及無證客

加州首購族補助 擬擴及無證客
蝦皮母公司 去年賺錢了

蝦皮母公司 去年賺錢了

熱門新聞

彭禺厶飾演包龍星，被指很「出戲」。(取材自微博)

首日票房816元… 翻拍星爺「九品芝麻官」 網吐槽「自取其辱」

2024-03-17 21:31
朱嘉倩宣布將告別演藝行業。（取材自微博）

「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業

2024-03-23 08:30
賈玲(右)和吳彥祖的合照中可見，她的皺紋十分明顯。(取材自微博)

「熱辣滾燙」闖好萊塢…賈玲合影吳彥祖 「減重副作用」全都露

2024-03-21 21:31
賈玲(右)和吳彥祖的合照中可見，她的皺紋十分明顯。(取材自微博)

賈玲現身洛杉磯 合影吳彥祖驚見減肥後遺症

2024-03-22 02:24
劉學義劍眉星目，古裝扮相俊美。(取材自微博)

「花間令」熱度勝「烈焰」 任嘉倫被同公司男星「彎道超車」？

2024-03-22 07:00
艾倫泰勒強森曾演過漫威「復仇者聯盟」系列中的「快銀」(摘自IMDb)

拖兩年多 新007人選終於出爐 就是演過漫威英雄的他？

2024-03-19 09:14

超人氣

更多 >
全球對晶片需求殷切 台積電左支右絀

全球對晶片需求殷切 台積電左支右絀
娘家總動員 凱特父母第一時間得知罹癌 全力照顧3外孫、支持女婿威廉

娘家總動員 凱特父母第一時間得知罹癌 全力照顧3外孫、支持女婿威廉
英王、凱特相繼罹癌 威廉夫婦不想管哈利也不打算和解

英王、凱特相繼罹癌 威廉夫婦不想管哈利也不打算和解
租霸橫行／華人十年房東夢 因租霸終結…賣房後「終能睡好覺」

租霸橫行／華人十年房東夢 因租霸終結…賣房後「終能睡好覺」
全美租霸橫行 惡性占房毀屋 房東怒成房奴

全美租霸橫行 惡性占房毀屋 房東怒成房奴