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王心凌演唱會 他清唱「小烏龜」掀回憶殺

娛樂新聞組／即時報導
王心凌近日在馬來西亞開演唱會，掀起滿滿的回憶殺。（取材自微博）
王心凌近日在馬來西亞開演唱會，掀起滿滿的回憶殺。（取材自微博）

王心凌近日在馬來西亞開演唱會，張棟樑驚喜現身，在王心凌要求下，他現場清唱「小烏龜」，讓現場歌迷掀起滿滿的回憶殺，粉絲「何群去了未婚妻成曉詩的演唱會」、「張棟樑王心凌何群成曉詩」上了熱搜。

根據微博瘋傳的影片，41歲的王心凌穿一身大紅短裙洋裝，突然向台下觀眾席一名眼鏡帥哥喊話，用兩人在合作的偶像劇「微笑PASTA」中的名字稱呼對方，「何群，你願意唱兩句『小烏龜（「微笑PASTA」的插曲）』送給成曉詩嗎？」

原來這名眼鏡帥哥是42歲馬來西亞男歌手張棟樑。他先在王心凌要求下，清唱一小段「小烏龜」，說要送給「王心凌」，歌聲依舊優美動人，讓在場的歌迷激動不已。張棟樑還說說「心凌，你今天晚上最美」

王心凌在現場說她很感動，兩人已經是快20年的好朋友，她提到說此前邀請她到演唱會，張棟樑此時回說「剛好沒事」，王心凌說「這麼剛好」，台下立馬傳出「在一起」的呼聲。

「微笑PASTA」講述一位平凡的義大利麵店女兒，與偶像歌手、個性冷酷的男主角，因為意外不小心撞出浪漫的愛情故事。「微笑PASTA」劇紅，歌也紅，不管是片頭曲「彩虹的微笑」、片尾曲「北極星的眼淚」或是到劇中插曲「小烏龜」都成為當年的熱門歌曲。

影片曝光後，粉絲們興奮地表示，「微笑PASTA」已經過去18 年了，兩人的狀態依舊好，還稱這是「微笑Pasta售後」、「20年前嗑過的CP」，還有網友科普這齣2006年台灣偶像劇，是當年台灣偶像劇收視冠軍。

張棟樑清唱「小烏龜」，送給王心凌。（視頻截圖）
張棟樑清唱「小烏龜」，送給王心凌。（視頻截圖）
王心凌（左）過去和張棟樑（右）一起主演偶像劇「微笑PASTA」。（取材自IG）
王心凌（左）過去和張棟樑（右）一起主演偶像劇「微笑PASTA」。（取材自IG）

王心凌 義大利 微博

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