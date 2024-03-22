我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

政府打擊科技巨頭 蘋果成第5宗反壟斷訴訟

CNN獨家：川普干預喬州選舉案 最快今夏開審

再當超級英雄的女人？小辣椒謝絕再玩 蜘蛛女錢來就幹

記者蘇詠智／即時報導
葛妮絲派楚認為超級英雄片再怎麼拍，都只能有幾部片是真的精彩。（路透資料照片）
葛妮絲派楚認為超級英雄片再怎麼拍，都只能有幾部片是真的精彩。（路透資料照片）

曾經稱霸全球影壇票房的超級英雄電影，近幾年深陷低谷，觀眾從趨之若鶩到訕笑嘲諷，賣座數字更是跌幅巨大，連一些以前是此類影片台柱的演員，都沒啥興趣再回歸。其中之一，就包括在漫威英雄片中扮演鋼鐵人的秘書兼戀人「小辣椒」的葛妮絲派楚。

葛妮絲的工作重心早就已經轉移到健康和生活方式品牌Goop的經營上，連拍戲都幾乎變成玩票，要讓她偶爾客串需要有令她很感興趣的角色，回去再扮小辣椒絕對不是其中之一。她早在「復仇者聯盟：終局之戰」後就自認年紀有些老了，未來重視拍片的質量超過數量，言下之意就是願意在超級英雄片的領域「退休」，近日在網路談話節目上更坦言，超級英雄片再怎麼拍就只能有其中的幾部真正有出色的成績並讓人覺得創意滿滿，可是電影公司絕對不會就此打住，還是會再拍並且試圖打中盡可能最多的觀眾，片子的品質、獨特性或是真正要闡明的觀點就會削弱了。

聽起來一方面是年歲增長，讓葛妮絲決心把工作重點放在讓她更感興趣的事上，再者目前的超級英雄片沒有精彩到讓她想要再回來玩一次，不過卻不是每個昔日的超級英雄片女主角都跟她有一樣的想法。就像同樣是漫威漫畫改編的元祖版「蜘蛛人」系列中飾演瑪莉珍華森的克絲汀鄧斯特，就講得很明白，她不會排斥再演超級英雄片，理由非常簡單：「他們會付你很多的錢，我有兩個小孩，我還要養我媽。」

年輕時的克絲汀也曾經不想被當成「只是個明星」，喜歡以獨立製片演員自居，現在過了40歲，終於認清現實，既然拍片就是工作，能因此賺大錢、把家人照顧好，何樂而不為？

克絲汀鄧斯特只要片酬夠滿意，可以再演超級英雄片。（歐新社資料照片）
克絲汀鄧斯特只要片酬夠滿意，可以再演超級英雄片。（歐新社資料照片）

漫威 復仇者聯盟 退休

上一則

前男友靠她大賺 從此不用為錢擔心？泰勒絲超不爽

下一則

汪小菲直衝大S家遭保全驅離 又闖警局喊舉報前妻

延伸閱讀

韓媒突揭惠利早知情已分手 友人爆料：去年只見一次面

韓媒突揭惠利早知情已分手 友人爆料：去年只見一次面
喝檸檬水 有利身體但未必能減肥

喝檸檬水 有利身體但未必能減肥
曾擁6妻妾 76歲雷洪：不能沒女人

曾擁6妻妾 76歲雷洪：不能沒女人
出家（七）

出家（七）

熱門新聞

彭禺厶飾演包龍星，被指很「出戲」。(取材自微博)

首日票房816元… 翻拍星爺「九品芝麻官」 網吐槽「自取其辱」

2024-03-17 21:31
莫妮卡巴巴洛因為在「捍衛戰士：獨行俠」扮演女飛官而知名度大增。圖／摘自IMDb

求婚被分手 湯姆克魯斯竟傳看上「捍衛戰士」裡的她

2024-03-15 17:10
任嘉倫主演的新劇「烈焰」開播，卻引來不少質疑聲。(取材自微博)

去年爆「婚內出軌」重挫形象 任嘉倫新劇「第6集起沒贊助商」…

2024-03-14 08:00
艾倫泰勒強森曾演過漫威「復仇者聯盟」系列中的「快銀」(摘自IMDb)

拖兩年多 新007人選終於出爐 就是演過漫威英雄的他？

2024-03-19 09:14
成龍「快速老化」的模樣震驚不少網友。(取材自微博)

69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了

2024-03-13 21:33
林雪承認晚年身體出狀況，要積極減肥。（圖／摘自Instagram）

「食神」最強綠葉胖到136公斤 滿頭白髮認身體出狀況

2024-03-11 20:01

超人氣

更多 >
三星座只對家人發飆 天蠍倒垃圾、兩星座吃定家人

三星座只對家人發飆 天蠍倒垃圾、兩星座吃定家人
房價低且靠近大城 這5個鎮最宜首購族置產

房價低且靠近大城 這5個鎮最宜首購族置產
電動車賣不動…油電混合車在美「銷量翻倍」

電動車賣不動…油電混合車在美「銷量翻倍」
蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛

蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛
「熱辣滾燙」闖好萊塢…賈玲合影吳彥祖 「減重副作用」全都露

「熱辣滾燙」闖好萊塢…賈玲合影吳彥祖 「減重副作用」全都露