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懶理汪小菲 具俊曄「深情守護大S」霸氣宣布DJ SHOW

記者李姿瑩／台北即時報導
具俊曄期待與台灣粉絲共度電音派對。（圖／寬宏提供）
具俊曄期待與台灣粉絲共度電音派對。（圖／寬宏提供）

大S被前夫汪小菲瞎嗆一通，終於硬起來把自己承受的委屈全部公諸於世。「國民姐夫」具俊曄知道愛妻煎熬，用自己的方式持續在她身邊守護，今天他正式宣布要在台灣華山Legacy舉辦「Koo 2.0 具俊曄 Evolution DJ SHOW 酷的進化論」，在籌備之餘堅持天天回家吃飯，他坦言自己在錄音室都會忍著飢餓，只為回家能夠和大S一起吃。

具俊曄從韓流始祖偶像團體「酷龍CLON」出道，如今已進化成全新2.0的DJ KOO，他將以「懷抱過去現在的我」為主題，將累積多年的DJ能量一次爆發。

他婚後早就把工作重心搬來台灣，最近都在錄音室忙著準備這次全新的DJ SHOW專場演出，具俊曄相當滿意自己的錄音室，特別提到整個錄音室設備是從零到有一手打造，包含隔音工程、設計裝潢、錄音器材與音響設備，有些更是從海外特別訂製到台灣來，打造專屬的百萬錄音室，具俊曄提到自己每次只要一到錄音室一待就是5到7個小時，但他堅持再忙也不能冷落家人，「回家吃飯」成為他生活中的堅持。

不僅如此，他最近如火如荼投入製作新的曲目，具俊曄表示，自己有新作品都一定會給老婆熙媛聽，因為「熙媛對我來說是唯一的謬思女神」。

不只曲目全新製作，燈光和視訊方面都將全面大升級，具俊曄要帶給大家90分鐘毫無冷場的超狂電音派對，和之前的表演不同，這次將帶來全新的音樂和全新的曲風，以break down來呈現音樂節奏的感覺。

「Koo 2.0 具俊曄 Evolution DJ SHOW 酷的進化論」5月4日(六)晚上20:30在華山Legacy，3月26日(二)中午12點開賣，購票請洽寬宏售票(kham.com.tw)、全台萊爾富及OK便利商店。

具俊曄如今已是國際知名DJ。（圖／寬宏提供）
具俊曄如今已是國際知名DJ。（圖／寬宏提供）

具俊曄 大S 汪小菲

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