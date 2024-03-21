韓媒突揭惠利早知情已分手 友人爆料：去年只見一次面

柳俊烈、韓韶禧、惠利三角戀爆發後，女方先後嗆聲又道歉，柳俊烈只透過經紀公司發表聲明的做法被外界貼上「沒擔當」標籤，網友批評他躲在兩位女生身後，且對前女友惠利冷暴力分手，韓韶禧也因衝動發言丟了代言，雙雙形象大損。而韓媒也罕見替柳俊烈發聲，指出透過共同友人說法，惠利其實早在去年2月便知曉分手狀態，甚至去年兩人只見了一次面，甜蜜過往早已不復存在。

據韓媒《TVDaily》報導，採訪兩人知情友人後得知柳俊烈與惠利早在去年2月就已協議分手，並互相承諾給對方一點時間思考，隨著惠利到巨濟島拍攝啦啦隊電影《VICTORY》後雙方漸行漸遠。6月惠利生日時柳俊烈並無現身，在當時便引起各界猜測兩人是否已分手。這位友人接著表示：「柳俊烈跟惠利一直沒有向外界給出分手訊息，大多數長跑的情侶不是都這樣嗎？因為交往很長一段時間，所以也很難對外說出已分手消息。」

他也進一步補充：「他們並不是單方要求分手的情況，他們去年只見過一次面，兩人的心早已疏遠。我想惠利應該也知道當時說的『給對方一點時間思考』只是一種形式，但是刻意要說成『換乘』是不可能的。」另外他也認為惠利當時說「真有趣」應該是指柳俊烈和另一個女人去了夏威夷 真有趣。