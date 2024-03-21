我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉壟斷智慧手機市場 司法部控告蘋果公司

MLB／大聯盟不打算調查大谷翔平 目前不會處罰

韓媒突揭惠利早知情已分手 友人爆料：去年只見一次面

編輯蔡欣妤／即時報導
圖／擷自惠利<a href='https://www.instagram.com/hyeri_0609/' target=_blank>instagram</a、柳俊烈<a href='https://www.instagram.com/ryusdb/' target=_blank>instagram</a>、韓韶禧<a href='https://www.instagram.com/xeesoxee/' target=_blank>instagram</a>
圖／擷自惠利instagraminstagram、韓韶禧instagram

柳俊烈、韓韶禧、惠利三角戀爆發後，女方先後嗆聲又道歉，柳俊烈只透過經紀公司發表聲明的做法被外界貼上「沒擔當」標籤，網友批評他躲在兩位女生身後，且對前女友惠利冷暴力分手，韓韶禧也因衝動發言丟了代言，雙雙形象大損。而韓媒也罕見替柳俊烈發聲，指出透過共同友人說法，惠利其實早在去年2月便知曉分手狀態，甚至去年兩人只見了一次面，甜蜜過往早已不復存在。

據韓媒《TVDaily》報導，採訪兩人知情友人後得知柳俊烈與惠利早在去年2月就已協議分手，並互相承諾給對方一點時間思考，隨著惠利到巨濟島拍攝啦啦隊電影《VICTORY》後雙方漸行漸遠。6月惠利生日時柳俊烈並無現身，在當時便引起各界猜測兩人是否已分手。這位友人接著表示：「柳俊烈跟惠利一直沒有向外界給出分手訊息，大多數長跑的情侶不是都這樣嗎？因為交往很長一段時間，所以也很難對外說出已分手消息。」

他也進一步補充：「他們並不是單方要求分手的情況，他們去年只見過一次面，兩人的心早已疏遠。我想惠利應該也知道當時說的『給對方一點時間思考』只是一種形式，但是刻意要說成『換乘』是不可能的。」另外他也認為惠利當時說「真有趣」應該是指柳俊烈和另一個女人去了夏威夷真有趣。

夏威夷

上一則

張蘭參加大汪婚禮駭人內幕曝光 S媽發聲了

下一則

涉洩漏李善均案情報 南韓仁川警官被捕

延伸閱讀

韓韶禧認愛丟工作 3年代言傳不續約

韓韶禧認愛丟工作 3年代言傳不續約
與總統府前發言人Kolas不倫 隨扈反擊控妻長年冷暴力

與總統府前發言人Kolas不倫 隨扈反擊控妻長年冷暴力
韓韶禧認愛太慘了 名聲重挫 代言3年廣告爆不續約

韓韶禧認愛太慘了 名聲重挫 代言3年廣告爆不續約
惠利全黑圖道歉 韓韶禧疑秀戒宣示主權

惠利全黑圖道歉 韓韶禧疑秀戒宣示主權

熱門新聞

彭禺厶飾演包龍星，被指很「出戲」。(取材自微博)

首日票房816元… 翻拍星爺「九品芝麻官」 網吐槽「自取其辱」

2024-03-17 21:31
莫妮卡巴巴洛因為在「捍衛戰士：獨行俠」扮演女飛官而知名度大增。圖／摘自IMDb

求婚被分手 湯姆克魯斯竟傳看上「捍衛戰士」裡的她

2024-03-15 17:10
林雪承認晚年身體出狀況，要積極減肥。（圖／摘自Instagram）

「食神」最強綠葉胖到136公斤 滿頭白髮認身體出狀況

2024-03-11 20:01
成龍「快速老化」的模樣震驚不少網友。(取材自微博)

69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了

2024-03-13 21:33
任嘉倫主演的新劇「烈焰」開播，卻引來不少質疑聲。(取材自微博)

去年爆「婚內出軌」重挫形象 任嘉倫新劇「第6集起沒贊助商」…

2024-03-14 08:00
艾倫泰勒強森曾演過漫威「復仇者聯盟」系列中的「快銀」(摘自IMDb)

拖兩年多 新007人選終於出爐 就是演過漫威英雄的他？

2024-03-19 09:14

超人氣

更多 >
屋主被捕引發眾怒 紐約法拉盛占屋者抱頭逃走

屋主被捕引發眾怒 紐約法拉盛占屋者抱頭逃走
世說新聞╱ 「神藥」風靡北美 解決身體56種問題？

世說新聞╱ 「神藥」風靡北美 解決身體56種問題？
南加牧師花數萬買兇殺害女兒男友 原因是？

南加牧師花數萬買兇殺害女兒男友 原因是？
洛城3名持槍劫匪偷車不成 只因車主用這個方法防盜

洛城3名持槍劫匪偷車不成 只因車主用這個方法防盜
Trader Joe's新品手工麵包 知名烘培店新鮮直供

Trader Joe's新品手工麵包 知名烘培店新鮮直供