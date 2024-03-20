我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兆彩無人中...彩金累至9.77億 今晚勁球開獎看誰是幸運得主

德州警方最新報告 趙安吉死前血液酒精含量高出法定3倍

蘋果CEO庫克現身上海外灘 這位「繁花」男星竟和他一起吃早餐…

娛樂新聞組／即時報導
鄭愷(左)與庫克一起拍了個打電話的合照。(取材自微博)
鄭愷(左)與庫克一起拍了個打電話的合照。(取材自微博)

蘋果CEO庫克近日訪中，有不少網友表示在上海偶遇庫克。演員鄭愷也發文，「外灘偶遇庫克，還一起吃了個早餐」。庫克本人則發文，「儂好上海！今早與鄭愷一起外灘漫步，並品嘗一頓傳統上海早餐。回到這座非凡的城市總是令我特別欣喜」。兩人互動引發網友熱烈討論。

從網上曬出的圖片可見，鄭愷與庫克在上海標誌性建築前合影，還一起配合拍了個打電話的合照。

網友看了後，紛紛表示，「太巧了，我怎麼就偶遇不到呢」、「這早餐看起來不錯，是愷哥買單嗎?」、「魏總就是有腔調」，還有人質疑「鄭愷會說英語嗎？」

從網友的留言可見，不少人都對「偶遇」抱著懷疑態度，尤其對於兩人拍照後，還一起吃早餐趕到高度懷疑，表示，「像庫克這樣等級的管理者，每天早晨起床行程都是排滿的，這樣的偶遇合影和早餐約會根本是不可能的」「這應該是商量好的相遇，估計是有什麼合作」。

兩人偶遇的相關話題也隨之登上微博熱搜。

因綜藝「奔跑吧」打開知名度的男星鄭愷，近期在王家衛執導的熱播劇「繁花」中扮演「海寧皮草小王子」魏總，火了一把。而他和庫克一起在外灘散步的消息，讓他再度成為關注焦點。而鄭愷當天穿的中式外套，也被眼尖網友發現，是王嘉爾設計的。

38歲的鄭愷坦言自己入行十多年，也如同「繁花」中魏總一般經歷了「響」到「不響」的成長。只不過他的成長是潛移默化發生的。隨著他和庫克的互動曝光，也讓他在演藝圈的地位再獲肯定。 

鄭愷在「繁花」中飾演魏總，讓人印象深刻。(取材自微博)
鄭愷在「繁花」中飾演魏總，讓人印象深刻。(取材自微博)
鄭愷(右)與庫克在上海標誌性建築前合影。(取材自微博)
鄭愷(右)與庫克在上海標誌性建築前合影。(取材自微博)
鄭愷(左)與庫克一起享用傳統上海早餐。(取材自微博)
鄭愷(左)與庫克一起享用傳統上海早餐。(取材自微博)

庫克 繁花 微博

上一則

馮小剛重病移民美國？ 本尊罕見當面回應傳聞 痛斥鍵盤手

延伸閱讀

庫克現身上海見供應商 強調中國對蘋果供應鏈重要性

庫克現身上海見供應商 強調中國對蘋果供應鏈重要性
為提振中國銷售努力？蘋果CEO庫克微博透露正在造訪上海

為提振中國銷售努力？蘋果CEO庫克微博透露正在造訪上海
庫克瞞中國銷量？蘋果被控欺騙投資人 要賠4.9億

庫克瞞中國銷量？蘋果被控欺騙投資人 要賠4.9億
蘋果年虛擲10億…從電動車、VR裝置到AI 彭博直指庫克失誤連連

蘋果年虛擲10億…從電動車、VR裝置到AI 彭博直指庫克失誤連連

熱門新聞

彭禺厶飾演包龍星，被指很「出戲」。(取材自微博)

首日票房816元… 翻拍星爺「九品芝麻官」 網吐槽「自取其辱」

2024-03-17 21:31
莫妮卡巴巴洛因為在「捍衛戰士：獨行俠」扮演女飛官而知名度大增。圖／摘自IMDb

求婚被分手 湯姆克魯斯竟傳看上「捍衛戰士」裡的她

2024-03-15 17:10
林雪承認晚年身體出狀況，要積極減肥。（圖／摘自Instagram）

「食神」最強綠葉胖到136公斤 滿頭白髮認身體出狀況

2024-03-11 20:01
成龍「快速老化」的模樣震驚不少網友。(取材自微博)

69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了

2024-03-13 21:33
任嘉倫主演的新劇「烈焰」開播，卻引來不少質疑聲。(取材自微博)

去年爆「婚內出軌」重挫形象 任嘉倫新劇「第6集起沒贊助商」…

2024-03-14 08:00
艾倫泰勒強森曾演過漫威「復仇者聯盟」系列中的「快銀」(摘自IMDb)

拖兩年多 新007人選終於出爐 就是演過漫威英雄的他？

2024-03-19 09:14

超人氣

更多 >
華人機場接送 內捲激烈服務出奇招

華人機場接送 內捲激烈服務出奇招
屋主被捕引發眾怒 紐約法拉盛占屋者抱頭逃走

屋主被捕引發眾怒 紐約法拉盛占屋者抱頭逃走
英航空服員「拉鳳眼、模仿口音」 嘲笑中客影片瘋傳 引爆怒火遭開除

英航空服員「拉鳳眼、模仿口音」 嘲笑中客影片瘋傳 引爆怒火遭開除
浴室這4個缺點 恐影響售屋

浴室這4個缺點 恐影響售屋
廣西東航墜機奪132命 兩年後民航局最新通報來了

廣西東航墜機奪132命 兩年後民航局最新通報來了