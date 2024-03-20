蘋果CEO庫克現身上海外灘 這位「繁花」男星竟和他一起吃早餐…

鄭愷(左)與庫克一起拍了個打電話的合照。(取材自微博)

蘋果CEO庫克 近日訪中，有不少網友表示在上海偶遇庫克。演員鄭愷也發文，「外灘偶遇庫克，還一起吃了個早餐」。庫克本人則發文，「儂好上海！今早與鄭愷一起外灘漫步，並品嘗一頓傳統上海早餐。回到這座非凡的城市總是令我特別欣喜」。兩人互動引發網友熱烈討論。

從網上曬出的圖片可見，鄭愷與庫克在上海標誌性建築前合影，還一起配合拍了個打電話的合照。

網友看了後，紛紛表示，「太巧了，我怎麼就偶遇不到呢」、「這早餐看起來不錯，是愷哥買單嗎?」、「魏總就是有腔調」，還有人質疑「鄭愷會說英語嗎？」

從網友的留言可見，不少人都對「偶遇」抱著懷疑態度，尤其對於兩人拍照後，還一起吃早餐趕到高度懷疑，表示，「像庫克這樣等級的管理者，每天早晨起床行程都是排滿的，這樣的偶遇合影和早餐約會根本是不可能的」「這應該是商量好的相遇，估計是有什麼合作」。

兩人偶遇的相關話題也隨之登上微博 熱搜。

因綜藝「奔跑吧」打開知名度的男星鄭愷，近期在王家衛執導的熱播劇「繁花 」中扮演「海寧皮草小王子」魏總，火了一把。而他和庫克一起在外灘散步的消息，讓他再度成為關注焦點。而鄭愷當天穿的中式外套，也被眼尖網友發現，是王嘉爾設計的。