亞莉安娜98歲外婆傳授感情妙招 意外創紀錄

亞莉安娜本月初推出全新第 7 張專輯「永恆陽光」。圖/環球西洋提供

流行天后亞莉安娜(Ariana Grande)過往幾乎只要一發行新歌就會空降美國告示牌冠軍,因而被台灣樂迷稱作「空姐」,她本月初推出全新第 7 張專輯「永恆陽光」也不負眾望,不僅在本周毫無懸念空降告示牌專輯榜冠軍,最新主打「we can’t be friends(wait for your love)」也順利空降單曲榜第一名,讓生涯累積 7 首空降冠軍曲的她,創下擁有最多首空冠曲的女歌手紀錄,「空姐」稱號當之無愧!

亞莉安娜得知喜訊後在社群發文,可愛又有點任性地說道:「我知道我最近發太多文了(我自己有察覺到這點,但我還是想繼續發,繼續感恩與慶祝!),但我還是想要打從心底好好感謝你們!」她表示難以將發行專輯後一周以來的心情化成文字,「就很多原因來說,這張專輯對我來說是最特別的,將它分享出去後重新打開我大大小小的感受,所以是情緒相當豐沛、激動的一周。」她接著說:「但你們充滿愛的回應讓我感受到無比的快樂、安慰以及人與人之間珍貴的連結。我只想說我對你們的愛與感激是無法言喻的,像往常一樣,能和你們一起成長是我最大的榮幸,讓我們互相許下承諾,一起繼續前進!」