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亞莉安娜98歲外婆傳授感情妙招 意外創紀錄

記者黃保慧／即時報導
亞莉安娜本月初推出全新第 7 張專輯「永恆陽光」。圖／環球西洋提供
亞莉安娜本月初推出全新第 7 張專輯「永恆陽光」。圖／環球西洋提供

流行天后亞莉安娜（Ariana Grande）過往幾乎只要一發行新歌就會空降美國告示牌冠軍，因而被台灣樂迷稱作「空姐」，她本月初推出全新第 7 張專輯「永恆陽光」也不負眾望，不僅在本周毫無懸念空降告示牌專輯榜冠軍，最新主打「we can’t be friends(wait for your love)」也順利空降單曲榜第一名，讓生涯累積 7 首空降冠軍曲的她，創下擁有最多首空冠曲的女歌手紀錄，「空姐」稱號當之無愧！

亞莉安娜得知喜訊後在社群發文，可愛又有點任性地說道：「我知道我最近發太多文了（我自己有察覺到這點，但我還是想繼續發，繼續感恩與慶祝！），但我還是想要打從心底好好感謝你們！」她表示難以將發行專輯後一周以來的心情化成文字，「就很多原因來說，這張專輯對我來說是最特別的，將它分享出去後重新打開我大大小小的感受，所以是情緒相當豐沛、激動的一周。」她接著說：「但你們充滿愛的回應讓我感受到無比的快樂、安慰以及人與人之間珍貴的連結。我只想說我對你們的愛與感激是無法言喻的，像往常一樣，能和你們一起成長是我最大的榮幸，讓我們互相許下承諾，一起繼續前進！」

亞莉此次帶著新專輯「永恆陽光」狂寫新紀錄，其中最特別的紀錄莫過於亞莉將其外婆 Marjorie Grande 給的感情忠告放在專輯中的壓軸曲「Ordinary Things」中，拿下本周單曲榜第 55 名，讓外婆以 98 歲高齡意外創下告示牌榜單史上最高齡演出者紀錄。歌詞中提到：「千萬不要在還沒與對方睡前親親就跑去睡了，這是最糟糕的事，千千萬萬不能這麼做；要是你覺得這麼做很彆扭，那這段關係就是有問題的，快逃！」

亞莉安娜本月初推出全新第 7 張專輯「永恆陽光」。圖／環球西洋提供
亞莉安娜本月初推出全新第 7 張專輯「永恆陽光」。圖／環球西洋提供

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