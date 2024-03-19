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陳哲遠嗆粉絲「讓開」？影片流出…被代拍推擠到撞門

娛樂新聞組／即時報導
陳哲遠被質疑有大頭症罵粉絲，其實是因為他當天遭私生飯和代拍推擠到撞門，才會讓好脾氣的他發脾氣。（取材自微博）
陳哲遠被質疑有大頭症罵粉絲，其實是因為他當天遭私生飯和代拍推擠到撞門，才會讓好脾氣的他發脾氣。（取材自微博）

大陸人氣男星陳哲遠和趙露思合作「偷偷藏不住」後，迎來演藝事業巔峰。不過，人紅是非多，近日他出席活動後嗆圍著他拍照的人「讓開」，被質疑有大頭症罵粉絲，最新影片曝光，原來他當天遭私生飯和代拍推擠到撞門，才會發脾氣。

新浪娛樂報導，陳哲遠19日錄製綜藝走出酒店時，因現場人群擁擠混亂，陳哲遠難以前行，他一路上有禮貌的維持現場秩序，不料竟被擠得撞到門上，後來陳哲遠繼續前行，過程中又被人不小心絆了一腳，陳哲遠終於忍不住發火，冷臉指著擋在車前的代拍「讓開」，然後上車離開。

影片流出，迅速在社交媒體上引發廣泛關注，粉絲表示：「被代拍擠到門框上撞那一下，我看著都生疼！」、「遠子的脾氣很好，給他一點自己的空間」，還有網友憤怒地指責代拍：「這行為不合適吧？」、「你們代拍私生能不能有的道德底線，無語死了」。

陳哲遠在「偷偷藏不住」暴紅後，贏得無數少女芳心，與張凌赫、鄧為、于適被譽為是「陸劇圈新生代四大才子」，拍戲、綜藝通告接不停。不過人紅是非多，在日前播畢的「仙劍奇俠傳4」中，他的扮相被網友說是「古裝醜男」，完全沒有仙俠劇中的俠氣感，連演技也被指「油膩」，該戲在未開播還傳出他鞠婧禕鬧出「番位之爭」。

陳哲遠遭私生飯和代拍推擠到撞門。（取材自微博）
陳哲遠遭私生飯和代拍推擠到撞門。（取材自微博）

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