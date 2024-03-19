陳哲遠嗆粉絲「讓開」？影片流出…被代拍推擠到撞門

陳哲遠被質疑有大頭症罵粉絲，其實是因為他當天遭私生飯和代拍推擠到撞門，才會讓好脾氣的他發脾氣。（取材自微博）

大陸人氣男星陳哲遠和趙露思合作「偷偷藏不住」後，迎來演藝事業巔峰。不過，人紅是非多，近日他出席活動後嗆圍著他拍照的人「讓開」，被質疑有大頭症罵粉絲，最新影片曝光，原來他當天遭私生飯和代拍推擠到撞門，才會發脾氣。

新浪娛樂報導，陳哲遠19日錄製綜藝走出酒店時，因現場人群擁擠混亂，陳哲遠難以前行，他一路上有禮貌的維持現場秩序，不料竟被擠得撞到門上，後來陳哲遠繼續前行，過程中又被人不小心絆了一腳，陳哲遠終於忍不住發火，冷臉指著擋在車前的代拍「讓開」，然後上車離開。

影片流出，迅速在社交媒體上引發廣泛關注，粉絲表示：「被代拍擠到門框上撞那一下，我看著都生疼！」、「遠子的脾氣很好，給他一點自己的空間」，還有網友憤怒地指責代拍：「這行為不合適吧？」、「你們代拍私生能不能有的道德底線，無語死了」。