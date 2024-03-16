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被梁朝偉稱讚 吳慷仁嗨到手抖

記者陳建嘉／台北即時報導
吳慷仁(左)、陳澤耀重溫「富都青年」兄弟情。圖／甲上提供
吳慷仁(左)、陳澤耀重溫「富都青年」兄弟情。圖／甲上提供

吳慷仁、陳澤耀主演電影「富都青年」票房告捷，不僅讓吳慷仁奪下金馬影帝，台灣票房更突破億萬關卡，15日晚間舉辦慶功宴，吳慷仁被問到日前與陳澤耀一起出席亞洲電影大獎時被梁朝偉稱讚演技，讓他興奮到手都在抖，還用粵語告白「我很中意你啊」，陳澤耀也說當下超像在作夢，直呼不可思議。

吳慷仁說當時提前抵達會場時，身旁有2個位置沒人坐，沒想到竟是梁朝偉與劉嘉玲，「我們還沒反應過來，梁朝偉就好像跟我們很熟一樣，稱讚了我跟阿澤，因為他自掏腰包去戲院買票看『富都青年』，還問我們是怎麼準備角色」。

2人瞬間感覺輕飄飄的，不過梁朝偉因為有嚴重的社恐症，除了聊表演之外都不多聊天，但還是邀請2人去會後的after party，並與他們相談甚歡，劉嘉玲也在一旁為他們打氣，2人最後雖圓夢與梁朝偉合照，仍不敢跟對方要聯絡方式，「我覺得我去要的話，應該會打擾到別人」。

由於「富都青年」熱賣，吳慷仁又拿下金馬影帝，但謙稱不會漲價，「我有考慮過要不要調整，不過我還在拍一些新導演的作品，覺得不應該漲，要多回饋」，陳澤耀同樣也收到不少戲劇、活動邀約，他坦言不辛苦，在台灣也會陸續有作品推出。

梁朝偉

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