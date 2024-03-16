被梁朝偉稱讚 吳慷仁嗨到手抖

吳慷仁(左)、陳澤耀重溫「富都青年」兄弟情。圖／甲上提供

吳慷仁、陳澤耀主演電影「富都青年」票房告捷，不僅讓吳慷仁奪下金馬影帝，台灣票房更突破億萬關卡，15日晚間舉辦慶功宴，吳慷仁被問到日前與陳澤耀一起出席亞洲電影大獎時被梁朝偉 稱讚演技，讓他興奮到手都在抖，還用粵語告白「我很中意你啊」，陳澤耀也說當下超像在作夢，直呼不可思議。

吳慷仁說當時提前抵達會場時，身旁有2個位置沒人坐，沒想到竟是梁朝偉與劉嘉玲，「我們還沒反應過來，梁朝偉就好像跟我們很熟一樣，稱讚了我跟阿澤，因為他自掏腰包去戲院買票看『富都青年』，還問我們是怎麼準備角色」。

2人瞬間感覺輕飄飄的，不過梁朝偉因為有嚴重的社恐症，除了聊表演之外都不多聊天，但還是邀請2人去會後的after party，並與他們相談甚歡，劉嘉玲也在一旁為他們打氣，2人最後雖圓夢與梁朝偉合照，仍不敢跟對方要聯絡方式，「我覺得我去要的話，應該會打擾到別人」。

由於「富都青年」熱賣，吳慷仁又拿下金馬影帝，但謙稱不會漲價，「我有考慮過要不要調整，不過我還在拍一些新導演的作品，覺得不應該漲，要多回饋」，陳澤耀同樣也收到不少戲劇、活動邀約，他坦言不辛苦，在台灣也會陸續有作品推出。