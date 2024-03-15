從奧斯卡紅毯到新電影 萊葛斯林手上腕表吸睛

好萊塢男星萊恩葛斯林在今年奧斯卡頒獎典禮紅毯上，配戴了泰格豪雅Carrera Plasma前衛粉鑽腕表。（圖／TAG Heuer提供）

還記得日前落幕的奧斯卡 編獎典禮嗎？好萊塢 男星萊恩葛斯林（Ryan Gosling）帥氣登上紅毯，或是身穿特製粉紅西裝，化身「芭比 」中的肯尼，獻出精彩歌舞時，都有瑞士鐘表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）的協助，完成最佳整體造型。現在品牌更宣布，要與Ryan Gosling主演的新電影「特技玩家(The Fall Guy)」合作，讓他從劇裡帥到戲外。

TAG Heuer宣布與環球影業即將上映的新電影「特技玩家(The Fall Guy)」合作，完全就是衝著Ryan Gosling而去。這一部David Leitch執導的動作驚悚片，故事講述一名飽經風霜、已過巔峰特技演員（由Ryan Gosling飾演）因以往合作的影星失蹤，進而捲入一連串的麻煩。因此電影主角必須執行大銀幕前所未見的精彩特技，包括踩著一個金屬片滑過雪梨海港大橋的畫面。為此，TAG Heuer替Ryan Gosling準備了專為高速追逐與高壓環境所設計打造的經典Carrera計時腕錶，藉由劇中特技演員角色和表款體現了體現了品牌精神：「無懼挑戰，成就自我 Don’t Crack Under Pressure」。