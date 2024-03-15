我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

凱特究竟去哪了？ 威廉「緋聞小三」再引關注

大谷微妙「炫妻」掀熱議 日本球迷驚覺好像大谷媽媽

從奧斯卡紅毯到新電影 萊葛斯林手上腕表吸睛

記者曾智緯／即時報導
好萊塢男星萊恩葛斯林在今年奧斯卡頒獎典禮紅毯上，配戴了泰格豪雅Carrera Plasma前衛粉鑽腕表。（圖／TAG Heuer提供）
好萊塢男星萊恩葛斯林在今年奧斯卡頒獎典禮紅毯上，配戴了泰格豪雅Carrera Plasma前衛粉鑽腕表。（圖／TAG Heuer提供）

還記得日前落幕的奧斯卡編獎典禮嗎？好萊塢男星萊恩葛斯林（Ryan Gosling）帥氣登上紅毯，或是身穿特製粉紅西裝，化身「芭比」中的肯尼，獻出精彩歌舞時，都有瑞士鐘表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）的協助，完成最佳整體造型。現在品牌更宣布，要與Ryan Gosling主演的新電影「特技玩家(The Fall Guy)」合作，讓他從劇裡帥到戲外。

TAG Heuer宣布與環球影業即將上映的新電影「特技玩家(The Fall Guy)」合作，完全就是衝著Ryan Gosling而去。這一部David Leitch執導的動作驚悚片，故事講述一名飽經風霜、已過巔峰特技演員（由Ryan Gosling飾演）因以往合作的影星失蹤，進而捲入一連串的麻煩。因此電影主角必須執行大銀幕前所未見的精彩特技，包括踩著一個金屬片滑過雪梨海港大橋的畫面。為此，TAG Heuer替Ryan Gosling準備了專為高速追逐與高壓環境所設計打造的經典Carrera計時腕錶，藉由劇中特技演員角色和表款體現了體現了品牌精神：「無懼挑戰，成就自我 Don’t Crack Under Pressure」。

而這也不是TAG Heuer第一次因為Ryan Gosling而與電影製作公司合作，早在「芭比」時出借了三款Carrera系列骨董腕表，給劇中的「肯尼」搭配使用，讓非鐘表迷也能感受到品牌對於電影的重視。此次會成為電影「特技玩家」的官方指定腕表贊助商，除了是因為品牌大使Ryan Gosling之外，導演David Leitch在先前也曾掌鏡Carrera系列問世60周年紀念短片，可說是黃金陣容再度攜手合作。

好萊塢男星萊恩葛斯林在今年奧斯卡頒獎典禮（左）和在即將上映的電影中（右）都配戴了...
好萊塢男星萊恩葛斯林在今年奧斯卡頒獎典禮（左）和在即將上映的電影中（右）都配戴了泰格豪雅的腕表。（圖／TAG Heuer提供）
泰格豪雅Carrera Plasma前衛粉鑽腕表，白金表殼，鑽石總重4.8克拉，...
泰格豪雅Carrera Plasma前衛粉鑽腕表，白金表殼，鑽石總重4.8克拉，約300萬元。（圖／TAG Heuer提供）

芭比 奧斯卡 好萊塢

上一則

不到1個月幾乎賣光 宅男女神再出寫真

下一則

韓韶禧突po造型手鍊照片 粉絲大驚：柳俊烈情侶款？

延伸閱讀

劉思慕狠甩穩定女友？異國之旅竟對「她」一見鍾情

劉思慕狠甩穩定女友？異國之旅竟對「她」一見鍾情
宮﨑駿三度摘金 「蒼鷺與少年」為何在美國獲得高評價？

宮﨑駿三度摘金 「蒼鷺與少年」為何在美國獲得高評價？
奧斯卡裸身頒獎 約翰希南被成人網相中 天價邀脫衣

奧斯卡裸身頒獎 約翰希南被成人網相中 天價邀脫衣
觀影說劇／劉以豪「白晝如焚」苦戀鄧麗欣 兩人相逢恨晚

觀影說劇／劉以豪「白晝如焚」苦戀鄧麗欣 兩人相逢恨晚

熱門新聞

林雪承認晚年身體出狀況，要積極減肥。（圖／摘自Instagram）

「食神」最強綠葉胖到136公斤 滿頭白髮認身體出狀況

2024-03-11 20:01
「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）被翻出2021年時在地鐵上閱讀沙丘：第一部小說。（取自X）

6年前還在地鐵上翻閱小說 他現已排全球票房第7

2024-03-06 11:56
這張2014年奧斯卡典禮的明星合照已邁入十周年，頗令人有「物是人非」之感。(X@TheEllenShow)

十年了…這張奧斯卡典禮世紀合照 竟含有詛咒？

2024-03-10 17:06
大S(右)和具俊曄日前牽手一起離開小S公公靈堂。聯合報資料照片

傳大S挨轟難過？經紀人震驚：一切都不在意料之內

2024-03-07 10:15
成龍「快速老化」的模樣震驚不少網友。(取材自微博)

69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了

2024-03-13 21:33
章小蕙現身巴黎時裝周。(取材自小紅書)

敗光鍾鎮濤財產後成帶貨女王 60歲長相被網友出賣

2024-03-06 07:00

超人氣

更多 >
習近平喝了一口茶後 臉色大變神情痛苦 被美媒拍到

習近平喝了一口茶後 臉色大變神情痛苦 被美媒拍到
從支票帳戶提款5000元現金 銀行會通報國稅局嗎？

從支票帳戶提款5000元現金 銀行會通報國稅局嗎？
染上痛苦不堪 醫生籲50歲以上打這疫苗

染上痛苦不堪 醫生籲50歲以上打這疫苗
夫妻不和 洛城男連開20槍 殺4兒女和岳母

夫妻不和 洛城男連開20槍 殺4兒女和岳母
73歲華男遇襲左眼被刺傷 家屬：波特蘭不再安全

73歲華男遇襲左眼被刺傷 家屬：波特蘭不再安全